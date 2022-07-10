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苗栗男「騎機車衝海」無呼吸心跳　目擊者：他拿酒瓶砸車被多人追

▲▼男子騎機車衝入後龍水尾海面，被救起時已無生命跡象。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲男子騎機車衝入後龍水尾沙灘海域，被救起時已無生命跡象。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者趙蔡州、蔡文淵／苗栗報導

苗栗後龍鎮水尾沙灘10日傍晚6時許發生一起詭異溺水事故，一名50多歲男子騎機車往海裡衝，衝到機車熄火後就棄車游向外海，最後體力不支滅頂，其他遊客見狀立刻報警，不過男子被消防人員救起時已無呼吸心跳，送醫持續搶救中。

事件發生在10日傍晚6點多，當時水尾沙灘還有不少遊客在戲水，男子突然騎車直直往海裡衝，衝到機車熄火後就棄車游向外海，不久後因為體力不支而滅頂。許多遊客目擊了整個過程，還有人拍到男子在海裡載浮載沉，嚇得立刻報警。

▲▼男子騎機車衝入後龍水尾海面，被救起時已無生命跡象。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲男子騎機車衝入後龍水尾沙灘海域，被救起時已無生命跡象。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方接獲報案後，馬上聯繫消防及海巡人員展開搜索，經過40分鐘搜尋，在海堤北邊被發現該名男子，海巡人員立刻將人拉上岸，發現男子已無呼吸心跳，經過5分鐘CPR搶救後，由消防人員接手，抬上救護車送醫搶救。

一名附近民眾表示，男子騎車衝進大海前，疑似跟別人發生口角，還用酒瓶砸人的車子，砸車後遭到多位年輕人追趕，沒有多久男子就騎車往海裡衝。至於男子身分為何，為何會騎車衝入海中，待警方進一步釐清。

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