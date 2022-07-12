南港女手機不見竟暴走！踹咬女警+拍落密錄器　警所內狂譙三字經

記者黃宥寧／台北報導

南港來了個暴走女！鈴木女子酒後手機遺失報警，卻不滿前來處理的玉成派出所員警要求她放低音量，更認員警質疑她所提供身分證字號，當場以「他X的菜鳥」等話嗆警，並伸手搶警用電腦，警方當場以現行犯逮捕她，女子竟以腳踢、口咬劉姓女警，以手拍掉諶姓男警密錄器，造成機器喪失錄影功能。士林地檢署偵結，依妨害公務等罪將她提起公訴。

▲北市鈴姓女子因手機遺失報案，不滿前來處理員警要求她降低音量，竟罵髒話更咬警，還將密錄器拍落在地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，35歲鈴木女子今年6月3日凌晨2時許，因手機遺失在向陽路住家外報案，並要求「需要警察盡速到場了解」。劉姓女警與諶姓男警到場後，發現她渾身散發出酒味，不斷大聲咆哮，員警請她降低音量並提供身分證號碼，她竟惱羞又認為警方質疑她身分，竟破口對警辱罵「你他X的」、「他X的菜鳥」。

▼鈴女以言語辱罵員警，（圖／記者黃宥寧翻攝）

脫序的她，下秒更伸手搶走諶姓男警用電腦（M-POLICE），一旁劉姓女警見狀立即以現行犯欲將她逮捕，但鈴女過程不斷掙扎、以右腳狠踢更咬劉姓女警，導致女警左上臂受傷，接著又將諶姓男警密錄器拍落在地，造成密錄器喪失錄影功能，無法正常開機。

當下警方立即實施管束，以妨害公務、傷害等罪依現行犯將她逮捕。鈴女被帶回派出所後，仍在員警辦公室內不斷拍桌咆哮，辱罵員警「XX娘」、「你他X的」、「X的」貶損在場員警，警方也依法將她函送地檢署偵辦。

偵查時，鈴女對於暴力行為全都認，檢方根據密錄器光碟、密錄器毀損照片、員警驗傷診斷書等，認鈴女涉犯妨害公務、傷害及毀損罪，為想像競合犯，建請法院從一重之對公務員依法執行職務時，施強暴、污辱公務員等罪處斷。