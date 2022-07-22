結冰仙草茶「有虫無虫」2選1　答案揭曉網笑翻：有機的啊

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（21日）在臉書PO文分享一張照片，只見路邊的檳榔攤旁邊掛著一張告示牌，上面寫著「結冰仙草茶，有虫、無虫」，其實就是台語有糖、無糖的意思，讓他忍不住笑出來，「一樣的錢當然要有虫啊。」文章公開之後，其他網友也紛紛笑稱，「有虫划算，哈哈哈」、「不只要有虫，還要黑的歐虫（黑糖）」。

▲原PO發現檳榔攤賣的結冰仙草茶選項「怪怪的」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文分享一張照片，只見路邊攤販在賣結冰水和檳榔，旁邊還掛著一塊白色的告示牌，上面用藍色的字寫著「結冰仙草茶」，旁邊則括號備註「有虫、無虫」，讓他看完忍不住笑道，「一樣的錢當然要有虫啊」。（編按：根據教育部重編國語辭典修訂本定義，虫的注音有ㄏㄨㄟˇ和ㄔㄨㄥˊ兩種，讀作ㄔㄨㄥˊ時通蟲。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「台南人一定是有虫的」、「有虫划算，哈哈哈」、「不只要有虫，還要黑的歐虫」、「能做半虫嗎？」、「喝仙草茶還能補充蛋白質，當然要有虫，加料不加價呢」、「專業的都挑有虫」、「有機的啊」、「怎麼這麼可愛」、「哇，看很久才懂」。

還有熱心網友為看不懂老闆意思的人解釋，「有虫、無虫」其實就是台語有糖、無糖的意思，或許各地腔調或台灣國語念起來會有些許不同，但只要是懂台語的人，念出來大多都能瞬間理解。

▼蟲的台語念起來近似「糖」。（圖／翻攝自教育部台灣閩南語常用詞辭典）