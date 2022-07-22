不認中國擁台灣海峽說　法防長：應確保航行自由

▲美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」號（USS Benfold DDG-65）曾通過台灣海峽。（圖／取自第七艦隊官網）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電

法國國防部長勒克努20日在參議院外交國防委員會回覆議員關於中國軍事擾台質詢時表示，將持續以軍事行動確保國際法揭櫫的航行自由，等同駁斥中國稱擁有台灣海峽主權的說法。

法國參議院外交暨國防委員會於20日下午邀請國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）進行聽證，參議員卡迪克（Olivier Cadic）就台海等印太安全情勢提問。

卡迪克表示，他去年10月曾隨參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率領的參議院代表團訪台，抵台前夕共有56架中國軍機闖入台灣防空識別區（ADIZ），「台灣持續受到中國軍機騷擾，今年至目前為止，中國軍機擾台架次已較去年同期增加55%」。

此外，4日中國及俄羅斯軍艦聯手入侵日本周邊海域。卡迪克引用法國海軍參謀長范迪亞上將（Pierre Vandier）說法，指出中國在南海恫嚇周邊鄰國的行徑越來越頻繁；法國武裝部隊亞太地區聯合指揮官少將雷伊（Jean-Mathieu Rey）則表示，法國警戒護衛艦為「輕裝甲」。

卡迪克認為，面對印太地區軍事化，法國應強化軍艦武裝，「因不幸的事實是，印太地區持續軍事化與兩極化，法國必須有所反應」。他質問國防部長，該如何強化法國在印太地區的軍事存在？

中國與印度、菲律賓、馬來西亞、日本及台灣等鄰國皆有領土爭議，「中國日前宣布對台灣海峽擁有主權，而法國參議院下週將接待台灣立法院院長，請問在法國確保台灣海峽航行自由的途徑上，我們能向院長傳達什麼訊息？」

勒克努答詢時表明：「有關台灣及中國，在外交上，法方強調台灣與中國應保持對話；而軍事方面，毫無疑問，法國必須確保國際海洋法所揭櫫的航行自由。」

勒克努指出法方在國際水域從事的巡邏任務即屬於確保航行自由的一環，並舉法國派出核動力攻擊潛艦在南海巡弋為例，表示其目的「就是為了敦促各國遵循國際海洋法」。

「該區各方也會注意這艘為籲請遵守國際海洋法而巡邏的核動力潛艦…這也是外交立場與軍事行動的結合，我們必須繼續這個任務。」

中國外交部6月13日表示台灣海峽不是國際水域，妄稱中國擁有台灣海峽「主權、主權權利和管轄權」。勒克努答詢時雖未直接點名台灣海峽，但是在參議員卡迪克有關台灣、中國及台灣海峽問題的架構下，做出明確回覆。

這也使得法國成為繼美國國務院6月16日發表聲明強調「台灣海峽為國際水道」後，第一個出面聲援台灣並重申印太航行自由的歐洲國家。