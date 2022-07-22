　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不認中國擁台灣海峽說　法防長：應確保航行自由

▲▼美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」號（USS Benfold DDG-65）。（圖／取自第七艦隊官網）

▲美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」號（USS Benfold DDG-65）曾通過台灣海峽。（圖／取自第七艦隊官網）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電

法國國防部長勒克努20日在參議院外交國防委員會回覆議員關於中國軍事擾台質詢時表示，將持續以軍事行動確保國際法揭櫫的航行自由，等同駁斥中國稱擁有台灣海峽主權的說法。

法國參議院外交暨國防委員會於20日下午邀請國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）進行聽證，參議員卡迪克（Olivier Cadic）就台海等印太安全情勢提問。

卡迪克表示，他去年10月曾隨參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率領的參議院代表團訪台，抵台前夕共有56架中國軍機闖入台灣防空識別區（ADIZ），「台灣持續受到中國軍機騷擾，今年至目前為止，中國軍機擾台架次已較去年同期增加55%」。

此外，4日中國及俄羅斯軍艦聯手入侵日本周邊海域。卡迪克引用法國海軍參謀長范迪亞上將（Pierre Vandier）說法，指出中國在南海恫嚇周邊鄰國的行徑越來越頻繁；法國武裝部隊亞太地區聯合指揮官少將雷伊（Jean-Mathieu Rey）則表示，法國警戒護衛艦為「輕裝甲」。

卡迪克認為，面對印太地區軍事化，法國應強化軍艦武裝，「因不幸的事實是，印太地區持續軍事化與兩極化，法國必須有所反應」。他質問國防部長，該如何強化法國在印太地區的軍事存在？

中國與印度、菲律賓、馬來西亞、日本及台灣等鄰國皆有領土爭議，「中國日前宣布對台灣海峽擁有主權，而法國參議院下週將接待台灣立法院院長，請問在法國確保台灣海峽航行自由的途徑上，我們能向院長傳達什麼訊息？」

勒克努答詢時表明：「有關台灣及中國，在外交上，法方強調台灣與中國應保持對話；而軍事方面，毫無疑問，法國必須確保國際海洋法所揭櫫的航行自由。」

勒克努指出法方在國際水域從事的巡邏任務即屬於確保航行自由的一環，並舉法國派出核動力攻擊潛艦在南海巡弋為例，表示其目的「就是為了敦促各國遵循國際海洋法」。

「該區各方也會注意這艘為籲請遵守國際海洋法而巡邏的核動力潛艦…這也是外交立場與軍事行動的結合，我們必須繼續這個任務。」

中國外交部6月13日表示台灣海峽不是國際水域，妄稱中國擁有台灣海峽「主權、主權權利和管轄權」。勒克努答詢時雖未直接點名台灣海峽，但是在參議員卡迪克有關台灣、中國及台灣海峽問題的架構下，做出明確回覆。

這也使得法國成為繼美國國務院6月16日發表聲明強調「台灣海峽為國際水道」後，第一個出面聲援台灣並重申印太航行自由的歐洲國家。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
「外遇醫師不能要」被出征！　美女律師再嗆：不爽給他賺去養小三
類熱浪襲台4縣市紅色警報　雙北體感飆43℃「週末會更熱」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斯里蘭卡經濟崩潰　亞洲2國被點名「4年內倒債風險高」

不認中國擁台灣海峽說　法防長：應確保航行自由

特斯拉財報優於預期　美股收高162點、台積電ADR漲1.41%

拜登自述確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

清道夫頂40度高溫掃街熱死　馬德里迅速通過：高溫午後不用掃地

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

裴洛西強調「展現對台支持很重要」　基於安全不透露是否訪台

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　歐美考慮提供西方戰機

快訊／美國總統拜登確診！白宮：已開始服藥

快訊／日本秋葉原驚傳「1人遭利刃刺傷」　兇嫌逃逸中

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

KEY崩潰了！ITZY當面挑釁PK舞蹈　他傻眼：她們到底吃了什麼XD

斯里蘭卡經濟崩潰　亞洲2國被點名「4年內倒債風險高」

不認中國擁台灣海峽說　法防長：應確保航行自由

特斯拉財報優於預期　美股收高162點、台積電ADR漲1.41%

拜登自述確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

清道夫頂40度高溫掃街熱死　馬德里迅速通過：高溫午後不用掃地

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

裴洛西強調「展現對台支持很重要」　基於安全不透露是否訪台

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　歐美考慮提供西方戰機

快訊／美國總統拜登確診！白宮：已開始服藥

快訊／日本秋葉原驚傳「1人遭利刃刺傷」　兇嫌逃逸中

貨櫃船累積訂單已達930艘、696萬箱　為何船公司還在持續下單造船

有緣無份！寵物鼠3歲就過世　「東城衛」陳德修空窗期不敢再養

斯里蘭卡經濟崩潰　亞洲2國被點名「4年內倒債風險高」

類熱浪襲台4縣市紅色警報　雙北體感飆43℃「週末會更熱」

夏天包包必備「保濕噴霧」　21款好評推薦，隨時補噴安撫炎熱躁動肌

集氣！動滋健身券今早10點抽籤　陳玟卉、丁華恬抽幸運號

「龍往竹前」鋼龍打頭陣　江少慶盼為悍將終止對戰10連敗

阿兵哥8年前噴精女官夾克沒被抓　今涉性侵DNA一比破案了

快訊／300多萬奧迪RS3凌晨自撞起火　整輛燒剩車尾LOGO

從人與人連結到吞疫苗　陳時中7大辣金句聲量暴漲

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

國際熱門新聞

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

美國總統拜登確診！白宮：已開始服藥

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　美考慮提供戰機

清道夫午後掃街活活熱死

拜登自曝確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

裴洛西：展現對台支持很重要

特斯拉財報優於預期　美股收高162點

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

秋葉原1人遭利刃刺傷　兇嫌逃逸

不認中國擁台灣海峽說　法防長：應確保航行自由

人妻彎腰雪乳掉出　替兒慶生被罵爆

兒槍殺安倍！山上徹也母：想繼續信統一教

46年懸案破！他19刀捅脖狠殺少婦　咖啡杯露餡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因低消90元太貴

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

向佐被爆出軌！向太轟「亂講」　陸狗仔：那我們繼續發

陸狗仔爆向佐出軌「帶美女回婚房」　向太火速開罵

Apple浮潛洩「逆天白皙美腿」！　網看呆：身材超好

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

男星直播批餐廳「人生吃過最難吃」！　遭老闆提告索賠

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面