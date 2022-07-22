　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

村民散步見「水裡浮屍」嚇壞報警！四肢被水草纏繞…打撈時糗了

▲▼水裡驚見浮屍。（圖／翻攝《鳳凰新聞網》）

▲水裡驚見浮屍，讓村民嚇壞，結果是虛驚一場。（圖／翻攝《鳳凰新聞網》）

記者柯振中／綜合報導

浙江省紹興市日前發生一起浮屍驚魂，一位民眾經過河邊時，意外發現水裡有一具浮屍，嚇得報警處理。警方到場後，發現一具男體只穿著內褲，靜靜浮在河中，還被不少水草纏繞，面色也十分蒼白，於是聯繫了消防隊準備打撈，沒想到「浮屍」突然動了，瞬間嚇壞眾人。

綜合陸媒報導，紹興市越城區城南派出所接到報警電話，被告知「河裡有浮屍」，於是立刻前往現場，在村民的帶領下找到事發地點。

民警到場發現，這具「浮屍」一動也不動倒在水中，面色相當蒼白，四肢還被水草纏繞，後來透過拍照登錄系統查詢身分，發現男子在附近租屋，於是到屋內尋找線索，同時聯繫消防隊來「打撈」。

沒想到，消防隊到場後，準備進行打撈作業，「浮屍」卻突然晃動四肢，接著睜開眼睛，嚇了旁觀眾人一大跳。男子被吵醒後感到不滿，埋怨「多管閒事，誰報的警」，接著起身上岸。

▼夏天天氣炎熱，許多人會透過不同的方式消暑，但也別嚇到人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼電扇,電風扇,夏天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原來，男子因為天氣炎熱，喝完酒以後跑到水裡乘涼，因為實在太舒服，不小心睡著了，醒來以後會回到房間睡，「都睡了十來天了！」

不過，因為一開始以為是浮屍事件，民警無法處理，還聯繫了刑事警察到場，刑警到場後才知是烏龍，只能原路返回，並教訓了男子，告誡以後不能再這樣做。

城南區警方表示，人喝醉後意識會不清醒，各種神經也會處於麻痺狀態，反應會變得遲鈍，若受到傷害將難以感知，這種行為相當不可取，如果真的喝醉在水裡睡覺，出事才後悔也來不及了。

►與其將身體泡在水裡，不如多喝水

►買一次用整年！衛生紙抗漲「超狂下殺」800元有找

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
24歲裝甲兵殉職！五官神似「周渝民」電眼超帥　留1遺願讓人鼻
再13天退伍！裝甲兵獨子想扛家計「慘遭砲塔撞死」　父母哭斷腸
「女上男下」床戰男星突收手　金鐘視后真全裸：X！就是要給你摸
竹科管理局公文曝光！證實林智堅論文使用未申請授權
向佐被爆出軌「帶美女回郭碧婷婚房」！　照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

村民散步見「水裡浮屍」嚇壞報警！四肢被水草纏繞…打撈時糗了

台企參與「共同富裕示範區」大會舉行　李政宏：台商期待同等待遇

婚禮前一天！新娘目睹「婆婆幫老公搓澡」　她崩潰退婚：太噁心了

手術前拍片！9歲腦癱男孩「要媽媽生第二胎」　原因逼哭網友

市場買的蝦「路上熱熟了」　浙江連6天高溫飆破40℃

鼓勵台企參展進博會　融入大陸雙循環新發展

「九二共識」是兩岸定海神針　國台辦：溝通停擺責任在民進黨

對岸批民進黨誤導「九二共識」　陸委會：兩岸互不隸屬

12歲屁孩開車載妹妹去兜風！時速120「狂飆100公里」警急攔截看傻

最長壽雄性熊貓「安安」接受安樂死　享年35歲相當於人類的105歲

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

KEY崩潰了！ITZY當面挑釁PK舞蹈　他傻眼：她們到底吃了什麼XD

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

村民散步見「水裡浮屍」嚇壞報警！四肢被水草纏繞…打撈時糗了

台企參與「共同富裕示範區」大會舉行　李政宏：台商期待同等待遇

婚禮前一天！新娘目睹「婆婆幫老公搓澡」　她崩潰退婚：太噁心了

手術前拍片！9歲腦癱男孩「要媽媽生第二胎」　原因逼哭網友

市場買的蝦「路上熱熟了」　浙江連6天高溫飆破40℃

鼓勵台企參展進博會　融入大陸雙循環新發展

「九二共識」是兩岸定海神針　國台辦：溝通停擺責任在民進黨

對岸批民進黨誤導「九二共識」　陸委會：兩岸互不隸屬

12歲屁孩開車載妹妹去兜風！時速120「狂飆100公里」警急攔截看傻

最長壽雄性熊貓「安安」接受安樂死　享年35歲相當於人類的105歲

高中生服儀不整「罰站4節課」家長找議員助理施壓　學校送1大過

村民散步見「水裡浮屍」嚇壞報警！四肢被水草纏繞…打撈時糗了

拜登自述確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

獻出你們心臟吧！《DBD》x《進擊的巨人》聯動推出　實機出爐評價兩極

男友手機塞滿IG妹截圖！女大生嘆：努力變成她們　網點出殘酷關鍵

清道夫頂40度高溫掃街熱死　馬德里迅速通過：高溫午後不用掃地

4機車停紅燈秀「鐵支車牌」！網見一排「5987」笑了：霸氣戰隊

叫外送無意間買到「網咖泡麵」　好吃到讓他震驚：為何特別美味

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

歐洲央行大力升息2碼　歐元區各國公債殖利率勁揚

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

大陸熱門新聞

婚禮前夕！她目睹婆婆幫老公搓澡

姚明女兒12歲就180公分！網：父母基因太強

海洋公園北極熊變色！網：棕熊染色冒充？

男子拍照發現罕見「三眼恐龍蝦」

手術前拍片！9歲腦癱孩要媽生二胎

季辛吉：不要與中國無休止對抗

村民見「水裡浮屍」嚇壞報警　打撈時糗了

4小時教不會轉帳　詐騙集團被大媽搞崩潰

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

惡男拖紅髮妹進廁所！只有正義姊率先踹門

強拖紅髮妹進廁所　公安：他在裡面小便

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

台企參與「共同富裕示範區」大會舉行

老婆睡過頭忘接下班人 夫淋雨崩潰大哭向岳母告狀一句話露本性

更多熱門

相關新聞

台灣烤成紫番薯！到週末還會更熱

台灣烤成紫番薯！到週末還會更熱

太平洋高壓發威，今日各地天氣炎熱，花蓮玉里氣象站測出40.7度高溫，打破今年最高溫紀錄，花蓮卓溪也出現40.2度高溫。中央氣象局表示，未來一週持續高溫炎熱，大台北、桃園、宜蘭、花蓮都會有37到38度高溫。氣象專家提醒，明天到週日還會更熱，氣象局預估，台北市下週日、週一體感溫度高達43度。

花蓮飆40.7度　破今年最高溫紀錄

花蓮飆40.7度　破今年最高溫紀錄

天氣熱炸「窗戶全開通風」錯了！

天氣熱炸「窗戶全開通風」錯了！

夏日省電「四招」　幫你守住荷包

夏日省電「四招」　幫你守住荷包

台電列「4大用電NG行為」：電費會芭比Q

台電列「4大用電NG行為」：電費會芭比Q

關鍵字：

浮屍夏天消暑乘涼

讀者迴響

熱門新聞

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因低消90元太貴

向佐被爆出軌！向太轟「亂講」　陸狗仔：那我們繼續發

陸狗仔爆向佐出軌「帶美女回婚房」　向太火速開罵

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

獨子立志扛家計　遭砲塔撞死...父母哭斷腸

宜蘭2車對撞　4人昏迷命危搶救中

愛犬獨自留車內　螢幕留暖心提醒

FF39爭議再起…Coser反擊

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面