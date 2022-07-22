村民散步見「水裡浮屍」嚇壞報警！四肢被水草纏繞…打撈時糗了

▲水裡驚見浮屍，讓村民嚇壞，結果是虛驚一場。（圖／翻攝《鳳凰新聞網》）



記者柯振中／綜合報導

浙江省紹興市日前發生一起浮屍驚魂，一位民眾經過河邊時，意外發現水裡有一具浮屍，嚇得報警處理。警方到場後，發現一具男體只穿著內褲，靜靜浮在河中，還被不少水草纏繞，面色也十分蒼白，於是聯繫了消防隊準備打撈，沒想到「浮屍」突然動了，瞬間嚇壞眾人。

綜合陸媒報導，紹興市越城區城南派出所接到報警電話，被告知「河裡有浮屍」，於是立刻前往現場，在村民的帶領下找到事發地點。

民警到場發現，這具「浮屍」一動也不動倒在水中，面色相當蒼白，四肢還被水草纏繞，後來透過拍照登錄系統查詢身分，發現男子在附近租屋，於是到屋內尋找線索，同時聯繫消防隊來「打撈」。

沒想到，消防隊到場後，準備進行打撈作業，「浮屍」卻突然晃動四肢，接著睜開眼睛，嚇了旁觀眾人一大跳。男子被吵醒後感到不滿，埋怨「多管閒事，誰報的警」，接著起身上岸。

▼夏天天氣炎熱，許多人會透過不同的方式消暑，但也別嚇到人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

原來，男子因為天氣炎熱，喝完酒以後跑到水裡乘涼，因為實在太舒服，不小心睡著了，醒來以後會回到房間睡，「都睡了十來天了！」

不過，因為一開始以為是浮屍事件，民警無法處理，還聯繫了刑事警察到場，刑警到場後才知是烏龍，只能原路返回，並教訓了男子，告誡以後不能再這樣做。

城南區警方表示，人喝醉後意識會不清醒，各種神經也會處於麻痺狀態，反應會變得遲鈍，若受到傷害將難以感知，這種行為相當不可取，如果真的喝醉在水裡睡覺，出事才後悔也來不及了。

►與其將身體泡在水裡，不如多喝水

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