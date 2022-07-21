「花蓮熱飆40.7度」打破今年最高溫紀錄！台北1氣象站也創新高

▲氣象局13時30分發布高溫警示，本島除新竹市外，各縣市都亮起高溫燈號。（圖／氣象局）



記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓持續發威，今日花蓮玉里氣象站測出40.7度高溫，打破今年最高溫紀錄，花蓮卓溪也出現40.2度高溫，另外台北社子測站出現38.6度高溫，同樣打破該站高溫紀錄。

根據氣象局官網資料顯示，今日前五高溫資料分別為花蓮玉里40.7度、花蓮卓溪40.2度、花蓮清水林道39.1度、台北社子38.6度、花蓮富源38.4度。

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▲今日（7/21）截至下午2點15分，氣象局測站前10名高溫排行。（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均表示，花蓮玉里40.7度打破今年自動測站最高溫紀錄，原本是今年6月14日台東太麻里測站出現的39.2度為第一高溫。另外台北社子38.6度也打破該站高溫紀錄。不過上述均為自動測站，沒有歷史資料可比對，今日人工測站尚無破紀錄高溫出現。

氣象局表示，太平洋高壓影響，今(21)日臺北市、新北市、桃園市地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；南投縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、臺東縣地區、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。