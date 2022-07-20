夏日電費狂飆要芭比Ｑ了　「四招」幫你守住荷包

▲夏天到了，冷氣太常使用，造成電費狂飆。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者徐羽彤／綜合報導

平日我們會使用到許多家電用品，隨著夏天的到來，用電量也隨之飆升，許多人或許沒發現自己錯誤的用電習慣，可能已經為電費貢獻了不少。近日「台電電力粉絲團」粉專發了篇文，標題為「用電NG行為，你中了幾項？」，教導大家正確的用電觀念，不僅可以節電愛地球，更可以省下荷包，而粉絲團也列舉出四點例子，供民眾自我檢視。

1.冷氣溫度調太低

許多人進到室內的第一件事，就是將冷氣開到很低溫，來降低室內溫度，這一步驟其實是錯誤的。其實最合適方式，是將「冷氣溫度設定在26~28並搭配循環扇的使用」，不僅可以讓溫度快速下降，電費也不會這麼高。

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2.冰箱東西塞到爆

冰箱可以冷藏與冷凍食物，延長食物的保鮮期，但並不能將所有東西都放入，台電告訴民眾，「冰箱不宜放超過7-8分滿」，以免早成冰箱內冷氣通風不佳，食物存放效果不良。

3.保溫模式持續開

「電鍋不長時間保溫」 、「儲熱式電熱水器可加裝定時器」、 「用快煮壺取代電熱水瓶」都是省電小撇步，控制使用電器的時間，在不需要時也關閉保溫功能。

4.待機電力拼命耗

最後台電也提醒大家，待機功能的電器，若「長時間不須使用，務必要切斷電源」，除了節電，也不擔心電器長時間放置，所帶來的安全問題。