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類熱浪襲台「口罩戴到中暑？」　重症醫示警：出現2前兆當心了

▲▼新冠肺炎疫情嚴峻，全國疫情警戒升至第三級，民眾外出騎乘機車時如穿戴全罩式安全帽仍須全程戴口罩，機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱。（圖／記者李毓康攝）

▲各地氣溫狂飆，但民眾出門仍須戴口罩。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

各地炎熱，氣象專家示警，全台部分地區會在38度以上，東部甚至會出現超過40度的極端高溫，明起至下週一是最熱的時候，提醒民眾嚴防熱傷害。不過，氣溫飆高，口罩令仍未完全解除，民眾卻也悶到受不了。有醫師就提醒，雖然一般民眾戴口罩是不太會增加中暑風險，但有2症狀時就要特別注意，可能是「中暑前兆。」

重症科醫師黃軒在臉書提到，其實一般民眾戴口罩，「是不太會增加中暑風險的。」醫師表示，科學家證實，一般人戴口罩，從事一般活動（如：辦公室內上班、日常生活）的族群戴上囗罩，不用太過擔憂。日本曾研究，在室溫5°C 、相對濕度64%下，戴上口罩並進行運動測試。

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研究發現，30分鐘內，無論有無戴口罩者，「戴上一般外科口罩，在悶熱潮濕環境下，輕微的活動，不會增加中暑的風險。」另外，義大利也曾研究，室內溫度22至24°C 、相對濕度50%下，有無戴口罩，並不會影響到嘴巴周邊的體溫，而出現明顯變化。

不過，仍有兩類人在大熱天要特別留意，黃軒點名「大於65歲以上的長者」及「男性」，有60%發生在辦公室、70%中暑就在日常生活的活動中倒下。而要中暑前的徵兆有哪些？醫師則列出2大症狀，包括「心跳有加速」、「疲倦感增加」。

黃軒解釋，大太陽下加上高溫，戴上口罩持續暴曬超過30分鐘時，發現自己心跳加速，可能會是中暑的前兆。且也有研究發現，當人體臉部的體溫持續上升，同樣是中暑前的症狀，記得移至陰涼處並補充水分。

另外，黃軒也分享4種「避免戴口罩中暑」的方式：

1.氣溫達35°C 以上，加上戴口罩時，最好不宜曝曬超過30分鐘。

2.隨身攜帶水瓶，在口渴，疲憊或心臟快速跳動下，在陰暗處補充水分。

3.超過65歲以上長者，戴口罩看病或買東西排隊相對容易中暑。避免讓長輩久等。

4.出門前先確認當天氣溫，再決定是否要騎腳踏車或摩托車上班。若需要超過30分鐘的曝曬騎車，可以考慮開車外，也能坐大眾交通工具，減少曝露大太陽下的時間。

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