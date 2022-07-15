國旅補助今登場！國光客運祭加碼優惠　APP購票最多再折扣40元

▲國光客運。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者李姿慧／台北報導

「悠遊國旅補助方案」今(7/15)登場，國光客運推出加碼優惠，旅客使用台北轉運站TBS APP購票，每張票再折扣20元至40元不等，等同省下一杯飲料錢。

悠遊國旅補助掀起訂房熱潮，自由行旅客平日時段每晚住宿最高折價1300元，民眾紛紛規劃出遊行程，國光客運瞄準商機，今宣布推出加碼優惠，國光客運表示，國光與台北轉運站TBS APP行動購票平台合作，即日起至8月15日，購買國光客運各路線車票，200元以內車票現折20元，201至400元車票現折30元，401元以上車票現折40元，路程越長省越多，且使用TBS APP只要上車時出示手機電子憑證即可。

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另配合客運振興，國光客運也祭出抽獎活動，預計送出原價900元麗寶樂園探索世界門票800張，1000乘車金40名，獎項還包括iPhone13 Pro手機與任天堂Switch健身環大冒險套組，10月底前搭乘國光客運國道暨一般公路路線乘客，都可以登錄參加抽獎，每搭一次就可抽獎一次。

國光客運表示，為回饋100公里以上中長程路線忠實乘客，國光客運同時舉辦票根換贈品活動，憑3張票根或乘車證明送環保提袋，5張則送造型立體口罩。

國光客運強調，7月以來乘客逐漸回流，明顯感受民眾返鄉或出遊意願提升，由於平日出遊搭乘國道客運經濟實惠又沒有塞車困擾，在國旅補助方案加持下，預期可以搶到部分自由行商機。