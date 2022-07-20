遷戶籍到楊梅　賴香伶：翻轉桃園重北輕南思維

▲賴香伶遷戶籍到楊梅。（圖／賴香伶競選辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶20日在該黨提名的市議員參選人張清俊、曾妍潔、陳瑞淳等人陪同，到楊梅戶政事務所辦理戶籍遷移。為何從桃園區再遷到楊梅區？賴香伶說，桃園南、北區始終存在城鄉差距問題，因此決定用翻轉以往重北輕南的思維，落戶南桃園的楊梅，並喊出「翻轉桃園、楊梅吐氣」口號，和鄉親一起打拼。

賴香伶表示，3月份民眾黨桃園市長提名初選時，她的戶籍是設在桃園區，從那時候起到現在正式投入選舉後，跑了桃園許多地方，看到整個桃園的發展，長期以來的確是重北輕南，她自己是客家人，對桃竹苗有深厚感情，而桃園南區楊梅、龍潭、新屋、觀音也有很多客家鄉親，所以決定用翻轉南北的思維落戶楊梅，「成為楊梅人」。

賴香伶說：「這八年鄭文燦執政，的確在各區投入了一些資源，如硬體建設交通改善是有的，但大家還是看得到桃園南北城鄉差異，南區的生活機能和工商活動相對就是比較少，這段期間拜訪楊梅鄉親時大家提了許多建議，包括農業方面特色，還有長輩照顧問題，都提醒我要多關注，因此今天正式把戶籍遷到楊梅跟楊梅鄉親一起打拼。」

賴香伶隨後也前往中山高速公路楊梅休息站會勘，希望爭取開通楊梅校前路南下便道，為楊梅人爭取權益。楊梅區議員參選人張清俊表示，楊梅交流道上下班尖峰時間壅塞嚴重，楊梅校前路雖開放北上便道，但南下也有需求，高公局人員也同意進行評估。