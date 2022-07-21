0.5cm指節沒馬上找到！醫曝戲水斷指童復原機率　未來30天是關鍵

▲2歲男童在遊樂園玩水區遭汲水器壓斷手指，引起震驚。（圖／讀者提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹小叮噹科學遊樂園昨日午間發生2歲男童遭戲水設施「汲水器」」夾斷指頭，斷掉的指節雖經緊急縫合，不過因斷指屬遠端指節，無法用顯微手術縫合，手術雖然順利，但接回的殘肢仍呈現「發黑」狀態，醫師說，指節能否完全癒合成功、活化，還需要一個月的時間觀察。

負責此次緊急接指手術的中國醫藥大學新竹附設醫院陳冠融醫師指出，男童送醫時遠端指節截斷大約0.5公分長度，傷及骨頭最遠端、裂穿甲床。因切斷的指節太遠端，無法用顯微手術縫合，只能直接從斷肢傷口縫合並作甲床重建，但指頭是否能完全癒合成功、活化，還需要一個月的時間觀察。

▲醫師表示，男童切斷的指節太遠端，無法用顯微手術縫合，只能直接從斷肢傷口縫合並作甲床重建，接回的指節是否能完全癒合活化，還要觀察。（圖／讀者提供）



男童媽媽接受訪問時表示，當時發現兒子的手指頭斷了一節，不斷噴血，由於小朋友手指頭細細小小的，截斷的那節在現場根本找不到，夫妻兩抱著6個月大的小女兒和受傷的兒子，邊哄邊加壓，還好一旁熱心民眾前往幫忙，要冰塊冰敷、找斷指、通知園方…最後才找到小小的指節，因此對於明知孩子闖禍了，還趁亂逃之夭夭的肇事孩童家長更無法諒解。

遊樂園業者今（21日）也出面回應，戲水區開放20多年來首次發生意外，目前已經暫停該項設施，待檢修後做到最高安全防護後再行開放。

▲遊樂園戲水區的汲水器意外成為斷指兇器，但事發後肇事的小朋友與大人卻快速離開現場。（圖／記者陳凱力翻攝）

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