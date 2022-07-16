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遊樂園「大鐘擺」甩到空中斷兩半！零件解體墜地　活活砸死2乘客

記者吳美依／綜合報導

印度阿默達巴德（Ahmedabad）曾發生駭人的遊樂園事故，一座名為「發現」（Discovery）的刺激設施廣受歡迎，它模擬鐘擺運動，逐漸加大搖擺幅度，直至180度、與地面平行。但某次運行時，竟在空中應聲斷裂、折成兩半，乘客座位區重摔地面，有人當場噴飛，有人受困，還有2人遭稍後墜落的零件當場砸死，恐怖過程都被目擊者拍下。

《每日星報》報導，這起意外發生於2019年7月15日，時隔3年再次引發媒體關注。設施解體後，座位區上血跡斑斑，一些重傷乘客卡在殘骸裡，被熱心民眾奮力拉出。最終，29名乘客之中，2人死亡、27人受傷送醫。

▲▼印度遊樂園嚴重事故。（圖／翻攝自YouTube／Hu gujarati maru gujarat）

▲印度一座遊樂園曾發生致命事故。（圖／翻攝自YouTube／Hu gujarati maru gujarat）

警方隨即針對巴爾瓦蒂卡遊樂園（Balvatika Amusement Park）展開調查，他們發現，設施當時正以秒速10公尺（時速35.4公里）的速度運行，一條承重纜繩卻突然斷裂，連帶扯下設施主體內的一根金屬管子，釀成致命後果。此外，就在事故發生一周前，設施檢查報告註明曾經「更換螺帽及螺栓」。

遊樂園同業贊佩拉公司（Zamperla）指出，印度遊樂園產業有一些令人詬病的長期問題，例如允許使用較次級、未獲原廠授權的仿製零組件，雖然成本較低，但不論材質或安全性都較低劣，也往往導致意外發生。

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