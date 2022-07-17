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先住先贏！國旅住宿補助今起適用　「爽折1500」攻略曝

▲台東縣政府宣布如期舉辦45天的熱氣球嘉年華活動，並安排7場次熱氣球光雕音樂會。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲交通部觀光局推出國旅補助，入住指定旅宿最高可折1300元。（示意圖／台東縣政府提供）

記者張乃文／整理報導

國旅自由行補助今（17）起適用！交通部觀光局砸55億元，推出悠遊國旅方案。自7/15至12/15止，符合條件入住旅宿，每晚最高可折1300元，不過還有一招，一次可折抵1500元，足足比他人多出200元；但經費用罄就會提早結束。《ETtoday新聞雲》整理相關優惠及申請步驟懶人包，教大家省荷包又能玩得開心。

Q：個別旅客住宿優惠有哪些？誰可以申請？

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A：本國國民，且為個別旅客或散客，今年7月15日起至今年12月15日止，入住有參加活動之合法旅宿業者，可享住宿優惠折抵方案，活動至經費用罄為止。每人以補助1300元試算，等於補助名額約有153餘萬份，在經費用罄前兩週，觀光局就會在網上公告

相關活動僅適用於平日（週日至週四）入住，週五、週六、中秋節連續假期（111年9月9日至9月11日）、國慶日連續假期（111年10月8日至10月10日）不適用。

▲高雄漢來大飯店。（圖／記者許宥孺攝）

▲國旅補助加上環保集點，每房每晚最高可折抵1500元。（示意圖／記者許宥孺攝）

Q：最高補助多少？住宿有哪些限制？

A：每房每晚最高可折抵800元，每一組身分證字號限用一次；符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗任一，可再加碼折抵500元，即每晚最高補助1300元。

另外，即日起至今年12月15日，加入環保集點並入住合作的「環保標章旅館」，若為環保集點會員，還能另外獲「綠點住宿抵用金200元」，加上交通部補助的1300元，等於立刻省下1500元的住宿費。但活動名額只有1500名，採「先住先用」方式。

合作旅宿業者可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區查詢。
合作環保標章業者清單與詳細兌換步驟，可在環保集點活動網站查詢。

Q：怎麼使用優惠訂房？

Step1.

直接向合作旅宿訂房後，於入住前或當日至活動專區，上傳身分證或健保卡任一（健保卡無照片亦可）正面圖檔，入住時即可直接享費用折抵。使用優惠折抵之該身分證字號旅客本人必須入住，並出示相關證件以供業者核對。

入住前或當日至活動專區上傳完整接種3劑疫苗證明，並於入住時出示證明，可再獲得500元加碼折抵。

▲▼申請國旅補助步驟。（圖／截自悠遊國旅網頁）

▲證件資料皆須正面清晰且無反光，拍照或電子圖檔皆可。（圖／截自悠遊國旅網頁，下同）※點圖放大

Step2.

上傳完畢後，輸入中文姓名及手機號碼，並核對身分證字號，若證號不對，表示照片不夠清晰，請重新操作上傳。

提醒民眾，輸入之手機號碼是供入住核對使用，如手機號碼錯誤或不實恐將無法獲得獎助。填寫完畢後，點擊確認送出即可。

▲▼申請國旅補助步驟。（圖／截自悠遊國旅網頁）

▲務必填寫正確的電話號碼，若號碼錯誤或不實恐無法獲得補助。※點圖放大

Q：還有其他優惠可使用嗎？

A：自由行旅客前往主題樂園享有各票種門票3折入園優惠，遊客於入園前至線上預約網站，填寫代表人姓名、身份證字號、電話及電子信箱及入園人數，並取得電子憑證；於售票處出示電子憑證後，再依實際人數及票價購票入園。

合作之主題樂園業者可透過「悠遊國旅-3折遊樂園」查詢。

Q：準備入住但優惠已經被用完，可以取消訂房嗎？

Ａ：交通部表示，若旅客直接向旅宿業者訂房，且於入住前因活動預算已用罄，欲取消訂房者，仍應依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。

根據定型化契約規定，若旅宿業者在旅客訂房時已收取定金，而旅客在預定住宿日前14天通知取消，可請求業者退還全部定金；在住宿日前1天到第13天取消者則退還定金20~70%不等，住宿當天才通知或未通知者，業者可不退還定金。

▲▼悠遊國旅振興計畫7/15上路。（圖／觀光局）

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關鍵字：

國旅補助遊樂園飯店住宿環保

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