將迎第二波「五倍券大撒錢？」　網揭真心話：別再發了

網搜小組／劉維榛報導

繼三倍券、五倍券大撒錢後，是否會再發「N倍券」？行政院發言人羅秉成回應，各部會再視情形條件、預算，做滾動式檢討。消息曝光後，網友紛紛狂抖直呼，就怕是為了選舉而挖空國庫，「真的有點怕，現在發的，以後子孫要還」、「選舉到了大撒錢」、「別為了選舉害死老百姓」。

▲才剛發完五倍券，又有「N倍券」？（圖／記者劉維榛攝）



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新冠肺炎疫衝擊經濟，行政院已連2年發動滋券、國旅券等振興消費券。至於是否會再發「N倍券」，羅秉成於今（21）日表示，疫情逐漸趨緩，各部會持續在做相關紓困與振興作為，讓國內觀光旅遊再起，振興作法也頗受歡迎，各部會再視情形條件、預算，做滾動式檢討。

消息曝光後，網友熱議，「先把醫護的防疫津貼補上吧」、「那繼續讓他民調下滑吧，變10倍券」、「簡單來說就是選舉快到了啊」、「不要在為了選舉作秀，認真做事就好了」、「發現金比較實在」。

不過，多數網友狂搖頭喊母湯，「少子化+老年化+債留下一代，著實讓人擔憂，紓困加劇通膨」、「一直發消費券五倍券，人民很高興，但是經費錢從那來，還不是納稅人的錢」、「真的有點怕，現在發的，以後子孫要還」、「發完再來調漲，東漲西漲，薪水有沒有一起漲」、「一代留一代！其實無所謂！也不知道哪一天地球會爆炸」、「不把國庫挖空死不休」。

▼網友曝真心話。（圖／ETtoday新聞雲粉專）

