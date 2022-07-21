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民進黨嘉義市長候選人李俊俋誓師大會　高喊「嘉義不一樣」

▲▼ 前總統府秘書長李俊俋率黨公職市議員等於城隍廟成立誓師大會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 前總統府秘書長李俊俋率黨公職市議員等於城隍廟成立誓師大會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長參選人李俊俋，21日在國策顧問黃俊森、前市長涂醒哲及全體黨籍市議員參選人陪同下，於嘉義市城隍廟前舉行黨公職團結誓師大會，誓言打高格調選戰，讓嘉義不一樣，「贏回嘉義、黨籍議員全壘打」。

▲▼ 前總統府秘書長李俊俋率黨公職市議員等於城隍廟成立誓師大會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲前總統府秘書長李俊俋代表民進黨挑戰黃敏惠市長寶座 。

李俊俋表示，上周請辭總統府副秘書長後，開始跑基層，很多人問他競選口號「嘉義不一樣」？卻是隱藏著人口流失的問題，有鑑於這四年嘉義市人口流失 5 千多人，其中 4735 人的年齡層介於 20 到 39 歲之間，顯示年輕人對這個地方沒有希望和未來，相較於同時升格的新竹市，人口已經達到 45 萬人，鄰近的三級鄉鎮人口也從 8 萬成長到 25 萬，嘉義市被邊緣化指日可待。

▲▼ 前總統府秘書長李俊俋率黨公職市議員等於城隍廟成立誓師大會 。（圖／記者翁伊森攝）

他提到城市治理觀念時強調：「以前只要辦辦活動，大家很高興就可以但他在總統府看到國際上各國都在談合作，不是只有競爭，連總統府都在思考如何利用我們的優勢爭取和別國合作，例如我們有口罩，別人有疫苗，互相交換，共存共榮。縣市治理也是一樣，否則我們就會被淘汰。」

李俊俋強調，至於鄰近的嘉義縣未來將設立科學園區，但嘉義市沒有，因此要善用嘉義市的優勢，在醫療、教育、服務和消費等產業吸引人們過來，否則就會被淘汰。這樣年輕人才有希望，這就是不一樣。


李俊俋還說：「要有團隊，不是到處看到市長的照片。而且是要有新思維和執行力的團隊。鐵路高架化說了 28 年，但在涂市長和我擔任立委時期合作，終於即將在 2026 年完工。而延宕 14 年的下水道和污水處理廠場，也在他們爭取下，116 億的經費全部由中央出錢。至於說了 14 年的貨運轉運中心雖然啟動，卻也不知道何時會完工。」

▲▼ 前總統府秘書長李俊俋率黨公職市議員等於城隍廟成立誓師大會 。（圖／記者翁伊森攝）

李俊俋更表示，看到監察院這四年對嘉義市的報告，無論是前瞻預算或污水處理場，都只有進度落後，亟待改善，顯示現在政府的執行力不好，因此都市要進步，要有好的團隊，和新的思維，更要有落實的執行力。這才是嘉義不一樣，團結一定贏。

▲▼ 前總統府秘書長李俊俋率黨公職市議員等於城隍廟成立誓師大會 。（圖／記者翁伊森攝）


最後，李俊俋強調，好市長也需要專業的好議員支持，身為母雞就是要扛起責任，在年底大選「贏回嘉義，議員全壘打」，今天大家齊聚城隍廟，共同展現翻轉嘉義市的決心，一起用四年的時間，讓嘉義市真的不一樣。

前嘉義市長涂醒哲則表示，日本麻生太郎認為晚輩安倍晉三比他強，所以全力輔佐他。涂醒哲也要說，李俊俋比他更強，所以一定要推薦他。

今天出席團結誓師大會的黨公職有，民進黨中常委陳茂松、黨籍東區議員參選人也是黨部主委的黃露慧、凌子楚、黃盈智，以及蔡文旭等人。

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