快訊／龍膽石斑納入學校午餐菜單！　教育部：年底前每個月一次機會

▲教育部拍板，學生營養午餐將把龍膽石斑納入菜單。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

為讓學童從學校午餐中落實飲食教育，教育部指出，政府已規劃後續加碼補助精進午餐菜單，設計出營養且孩童喜歡的餐點，創造出兼具營養與美味的料理，並配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，將龍膽石斑納入菜單中，增添營養午餐的多樣性。

教育部長潘文忠表示，有關讓國中小午餐食用石斑魚，從今年9月開學到年底，每個月有一次吃石斑魚機會。考量石斑魚是珍貴食材，很多孩子不見得吃過，因此所規劃在原有的88道菜單外，讓學童有機會食用。

至於食材餐點本身為什麼會先以到年底的4個月期間為主，潘文忠說，因為用餐經常需要變化，規劃88道菜已經有非常大的選擇跟變化，一方面也能夠讓石斑魚的食用更廣，過去學校午餐沒吃過石斑魚，所以有這樣的規劃。

發言人羅秉成補充，這是兩全其美做法，大家都知道石斑魚養殖漁業受到中國大陸的打壓，違反國際貿易慣例的情形，對農漁民不公平。一般營養午餐要吃到石斑魚，因為是比較貴、比較優質的食材，這樣的食材能透過營養午餐的方式提供給小朋友食用，也是非常好的做法。

潘文忠說，石斑魚是全國所有國中小在今年9月到年底都可以食用，不限偏鄉，這部分全部的6億費用是由教育部、農委會外加的方式，沒有用到本來的餐費，不是用原本經費稀釋。

媒體追問，未來是否被大陸禁止什麼食材，就會由國軍、營養午餐銷售？潘文忠說，台灣各項農產品非常優質，可能受到政治不當干預，但從來不會為了要區劃哪些農產品，只是因為石斑魚對孩子來講，不見得有機會吃到，特別考量到石斑魚是非常具有特色鮮美的食材，才跟農委會有這樣的規劃。