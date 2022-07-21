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國造T75K3手槍二階段量產1.5萬把　114年配給憲兵、空軍、全動署

▲▼國防部21日邀請媒體參訪軍備局生產製造中心第205廠，並展出9公厘T75K3手槍、7.62公厘T108狙擊槍。（圖／軍聞社提供）

▲國防部21日邀請媒體參訪軍備局生產製造中心第205廠，並展出9公厘T75K3手槍、7.62公厘T108狙擊槍。（圖／軍聞社提供）

記者陶本和／台北報導

國防部21日展出「9公厘T75K3手槍」、「7.62公厘T108狙擊槍」，軍備局表示，T75K3手槍第一階段已製繳陸軍1萬40把，第二階段將打造1萬5770把給憲兵、空軍、全動署等單位，預計在114年完成。

軍方上午邀請媒體參訪軍備局生產製造中心第205廠，並逐一介紹「7.62公厘T108狙擊槍」及「9公厘 T75K3手槍」性能諸元，並讓每位記者依序進行25公尺T75K3手槍5發實彈射擊，體驗手槍輕量化的改良成果。

軍方表示，第一階段已製繳1萬40把T75K3給陸軍；第二階段將製造約1萬5770把給憲兵、空軍、海軍，以及全民防衛動員署，全案預計在114年完成。

在T108狙擊槍方面，初速每秒792公尺、槍托到槍口全長1190公厘、不含彈匣及瞄準鏡重量6.39公斤、容量10發、有效射程1000公尺、精度1MOA（100公尺射擊3發、彈著點均在10元硬幣大小範圍內）。

205廠表示，先進的裝備與國防戰力息息相關，將持續前瞻先進科技與作戰需求，同步結合國內民間產學單位能量，以產品創新及引進新科技的方式，打造更多出具備國際水準的優秀兵器，厚植國防戰力，確保國家安全。

▲▼國防部21日邀請媒體參訪軍備局生產製造中心第205廠，並展出9公厘T75K3手槍、7.62公厘T108狙擊槍。（圖／軍聞社提供）

▲▼國防部21日邀請媒體參訪軍備局生產製造中心第205廠，並展出9公厘T75K3手槍、7.62公厘T108狙擊槍。（圖／軍聞社提供）

▲▼國防部21日邀請媒體參訪軍備局生產製造中心第205廠，並展出9公厘T75K3手槍、7.62公厘T108狙擊槍。（圖／軍聞社提供）

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