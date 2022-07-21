惡男拖紅髮妹進廁所「褲子都脫了」　公安：他在裡面小便給女生看

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸日前發生一起女子在酒吧被一名男子強拖進廁所的暴力事件，暴力男離開廁所時，還被發現連褲子都脫了。但最讓人傻眼的是，當地公安的其中一個調查重點竟是兩人是否為男女朋友，接著還指出，男子在廁所裡面脫褲，是要當面小便給女子看。

▼女子被暴力拖入廁所。（圖／翻攝微博）

根據上游新聞報導，該起案件發生在河南鄭州中牟縣，案件由中牟縣公安局偵辦。公安局表示，涉案男子姓李，目前被依涉嫌猥褻罪刑拘，違法行為有兩項，為暴力手段拖拽女子，以及在隔間內當著女子面脫褲小便。

報導提到，16日案件發生之後，警方獲報趕到酒吧，將李男以及被強拖的女子帶回警局調查，警方聽兩人自稱是男女朋友關係，就讓兩人離開了。

隔天相關影片在網路上曝光，警方再次傳喚兩人，徹查他們是否為男女朋友關係，同時，也請公安局的法治部門研究男子的暴力行為應該如何定性。

報導引述一名女子朋友的說法指出，李男及女子都在開封工作，兩人關係較為密切，互有微信。兩人16日跟朋友到中牟遊玩，在餐飲店內喝了酒，隨後又前往max club酒吧玩耍，再次喝酒。

女子朋友還透露，在酒吧玩耍後，李男及女子一起進入廁所，兩人在裡面發生衝突，女子想離開廁所，但被李男以暴力手段拉回，李男還在女子面前拖褲小便，女子則藉機掙脫逃離。

事件在網路上引起大量討論，許多人都認為公安的調查過程非常奇怪，「聽說兩人是男女朋友就放走了？所以是男女朋友就能暴力相向嗎？」「暴力把女生拖進廁所，還脫了褲子，就是為了小便？你當大家都沒腦子嗎？」「事情鬧大了才又把兩個人傳喚回警局，這到底是甚麼辦案流程？」