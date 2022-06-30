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大腿都是尿！妹子見「正確姿勢」冏了：活24年尿錯　一票人也驚呆

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO活了24年，才驚覺尿尿姿勢大錯特錯！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「整個24年我都尿錯了！」一名女網友困擾表示，每次如廁都要小心翼翼，就怕尿液到處亂流，原來她竟是然是雙腳併攏上廁所，直到最近好奇查網路，「我活了24年，在今天才知道女生的正確尿尿姿勢！」文章曝光後，意外釣出一票苦主驚回「我看到這篇文才知道，我一直以來都是雙腳合併上！」

一名女網友在Dcard以「女生正確尿尿姿勢」為標題，她接著驚訝直呼，「我活了24年，在今天才知道女生的正確尿尿姿勢，整個24年我都尿錯了！」

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原PO一臉害羞解釋，以前每次廁所時，都有尿液留到大腿、屁股的困擾，「因為我都是腳併攏的上廁所，想當然...妹妹也是合起來的，夾縫中求生存的尿，只能到處亂流。」

直到前陣子，原PO靈機一動Google查詢，才讓他恍然大悟，「正確的尿尿姿勢腳要打開+身體前傾，試了一下，真的很順利。」

文章曝光後，引發千名網友驚呆朝聖，「從小到大都是打開上欸，腳會併起來，感覺是少女漫畫看太多吧」、「從來沒想過合起來尿欸，自然而然會打開吧」、「一直都是腳打開的姿勢，腳合起來我好像就不會尿尿了」、「你就是那一個唯一吧」。

正當原PO崩潰回應「不會真的只有我吧，沒人跟我說過」，底下釣出一票妹子狂+1，「乾～我都合起來欸！也沒有亂流」、「怎麼尿尿也那麼多學問，我也是合起來的，等等來試看看文章的姿勢」、「不是一直都是這樣尿嗎？但我也覺得這樣尿的比較乾淨，因為可以把膀胱裡的擠出來」、「至少你還有發現，我看到這篇文才知道，我一直以來都是雙腳合併上」、「小時候打開腳尿尿被糾正不淑女，要腳合起來，就到現在沒有開過了（除了蹲式）」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲不少妹子也現在才知道 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼婦產科醫示範「正確尿姿」。（圖／翻攝自TikTok）

▲特蕾莎示範「女性正確尿姿」。（圖／翻攝自TikTok）

本站報導《這輩子都尿錯了！婦產科醫示範「正確尿姿」　網實測：真的多一泡》美國婦產科醫生特蕾莎（Teresa Irwin）在TikTok擁有8.5萬人追蹤，她時常拍影片分享關於女性生理保養的小技巧。特蕾莎在一支影片中表示，有很多病患都因不了解自己的身體構造而產生健康問題，例如，大部分的女性都不知道排尿的正確方式。

特蕾莎指出，「許多女性在上廁所時，不會花時間徹底將膀胱中的尿液排除乾淨，當你急著小便時，會導致尿流湍急，對周圍的肌肉產生壓力，許多女性被教導在馬桶上要雙腳靠攏坐直，但這個姿勢其實會導致尿液殘留在膀胱裡。」

特蕾莎在影片中親自示範正確姿勢，「防止這個問題的最佳姿勢我稱之為『牛仔式』，你只需要身體向前，雙腿張開，並把手肘靠在膝蓋上，就能將尿液排乾淨。」她也建議女性每天的小便次數要在4至7次之間。

@dr.teresa.irwin Revisiting the basics of proper peeing before we get into sexual wellness month! #readyforvalentinesday ♬ original sound - Dr. Teresa Irwin

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