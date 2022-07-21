惡男拖紅髮妹進廁所！圍觀男客全傻掉「只有正義姊率先踹門救人」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日發生一起女子在酒吧被一名男子暴力強拖進廁所事件。影片曝光之後，有網友發現，事件發生的第一時間，旁邊有許多男客人在圍觀，但卻都沒有人伸出援手，一直到隔壁包廂一名黑衣女客衝出來踹門，這群男客人才反應過來，上前幫忙。

▼紅髮妹被拖進廁所，旁邊的男客人未積極阻止。（圖／翻攝微博）



從影片中可以看見，紅髮女被一名男子拉著頭髮拖入廁所，期間不斷掙扎，一旁的幾名男客人見狀曾伸手想拉人，但態度不是很積極，見人被拖進廁所之後，更是在一旁晃來晃去，沒有人主動上前敲門或踹門。

幸好，旁邊包廂一名女客人聽見動靜之後，馬上衝了出來，並當機立斷直接踹門，一旁仿佛已經傻掉的男客人才反應過來上前幫忙，成功將紅髮女給救出。

▼包廂內的女客直接衝出來踹門，其他男客才上前幫忙。（圖／翻攝微博）



事件在網路上引起了很大討論，許多人都驚訝一群男客人竟完全阻止不了紅髮女被拖進廁所，「6個阻止不了1個，這幾個到底是不是男人？」「整天宣揚『少年強則國強』，結果出事了沒一個男人能派上用場。」「態度扭扭捏捏、畏畏縮縮的，有幾個從頭到尾不敢走過去，中國男人就這樣？」

網友們也大讚伸出援手的女客人很有正義感，且反應非常迅速，「6個高大的男人一點用也沒有，最後是一個身材嬌小的女客人先上去踹門。」「女人別指望男人保護了，唐山燒烤店一次，現在又一次。」