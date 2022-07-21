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社會 社會焦點 保障人權

還原怪風釀雙亡現場！教練急下潛救男童　2人都未穿救生衣

記者賴文萱、戴上容／高雄報導

高雄左營知名觀光景點蓮池潭，昨20日下午發生風帆船翻覆2溺斃事故，附近民眾提供的監視器畫面還原了雙亡現場，畫面中可見蔡姓教練與王姓男童一起駕駛風帆船，突然一陣大風讓整艘船轉向後翻覆，風帆船上教練、男童雙雙落水，教練落水後曾嘗試攀到帆船，並徒手往水裡撈之後緊急下潛搶救男童，但男童昨在岸邊被發現送醫後不治，教練遺體今天清晨被發現。

▲▼ 0721蓮花潭教練和男童最後身影。（圖／翻攝記者爆料網）

▲ 高雄蓮花潭教練和男童最後身影。（圖／翻攝記者爆料網）

監視器影像畫面可見，教練與男童2人都沒有穿救生衣，昨下午1點多，從岸邊登上風帆船，然後在春秋閣五里亭與北極玄天上帝神像北極亭2座景觀橋梁之間的水域行駛。

正當風帆船緩緩前行時，此時吹來一陣6級風，大約下午1點半時，風帆船被風吹了旋轉一圈後翻覆，可見教練先趴在風帆板上，再見男童沉落水底時，他又下潛搭救，風帆船後來再漂流到北極玄天上帝神像後方的水域擱淺。

▲▼ 風帆船落水。（圖／擷取民眾提供的畫面）

▲教練和9歲童從風帆船鏟落水瞬間激請水花。（圖／擷取民眾提供的畫面）

事發後，搜救人員在下午2點46分，在北邊更遠的孔廟前岸邊被發現男童，消防局緊急救起送醫後不治。

3點多時，男童母親抵達蓮池潭要來接孩子，現場看到多輛警車及消防車，經詢問才知自己的孩子發生意外，趕到醫院確認身分，悲痛欲絕，據了解，男童父母今年3月才透過朋友介紹，與蔡姓教練上1對1風帆船課程。

▲▼ 蔡姓教練熱愛水上活動 。（圖／翻攝自蔡姓教練臉書）

▲▼ 蔡姓國家級教練熱愛水上活動 。（圖／翻攝自蔡姓教練臉書）

今21日，消防局持續搜救蔡姓教練，為提升搜救效率，協調水利局開啟排水閘門降低水位，凌晨4時加派31車4艇52人，分別進行岸邊搜尋、救生艇救援及無人機低空飛行偵查，於今日上午5時53分，由無人機在蓮池潭東南側方位，距離事故地點不遠處發現溺水蔡姓教練位置，將人救上岸後，確認已明顯死亡。

▲▼ 蓮花潭事故 。（圖／消防局提供）

▲▼ 蓮花潭事故 。（圖／消防局提供）

▲▼ 蓮花潭事故 。（圖／消防局提供）

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