風帆課雙亡！9歲童臉朝下溺斃　消防員：助浮衣無法將頭托出水面

▲蓮池潭風帆船溺斃2死，搜救畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄蓮池潭昨（20日）下午傳出落水意外，一名9歲的王姓男童跟著蔡姓教練上風帆船課程，不料過程中發生意外，2人雙雙落水掉進潭中雙亡。據了解，王童跟蔡教練被搜救人員發現時，臉部均是朝下，根據學童只穿著輕便的救生衣（即助浮衣），教練則是未穿救生衣。消防人員強調，輕便的救生衣或助浮衣，相較一般救生衣雖然較為貼身、輕巧，但卻無法將頭部托在水面，因此遇難時仍會有危險。

▲▼蓮池潭風帆船事故，翻覆瞬間影像。（圖／記者賴文萱翻攝）

61歲的蔡姓教練帶著9歲王姓學童自昨日下午1點起，在蓮池潭上一對一私人風帆船教練課。不過，到了下午2點51分，附近民眾發現王童在水面浮沉趕緊報案，經119急救後，王童於昨下午4點13分宣告死亡。教練蔡男大體則於今日早上5點53分經搜救人員找到，大體送往市立殯儀館。

根據搜救人員描述，找到男童及教練時，2人身上並非穿著一般常見規格的救生衣，發現男童時，他的臉部朝下、背朝上，發現教練時，他同樣也是頭部低垂朝下，是透過空拍機發現脖子跟肩膀，才馬上通知救生艇搶救上岸。

而檢察官會同法醫相驗後，發現蔡姓教練並沒有穿救生衣，王姓學童只穿了輕便的救生衣（或稱助浮衣），對此消防人員表示，助浮衣適用於一般休閒式水上活動，例如風帆船、獨木舟、滑水或立式划槳，特色是相較於一般救生衣貼身、輕巧，具備基本浮力。不過，助浮衣並不像正規救生衣具備自行扶正功能，無法將頭部托在水面，若遇到事故，仍會有危險。

▲風帆課雙亡！9歲童、國家級教練相關搜救位置。（圖／記者賴文萱翻攝）

而教練被找到時，是在蓮池潭帆船的航道上，距離疑似落水點較近，據當地同行指出，該處水深約有2、3米，屬於蓮池潭中水深比較深的地方。昨天高雄陣風有達到6級，至於究竟因何原因翻覆落水，相關責任待警方調查後釐清。

▼蓮池潭風帆船翻覆，教練與9歲男童溺水雙亡。（圖／記者吳世龍攝）

▲蓮池潭風帆船溺斃2死搜救畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）