9歲網球選手想學風帆船！父母找國家級教練　一對一釀雙亡悲劇

▲蓮池潭風帆船溺斃2死，搜救畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄蓮池潭昨（20日）下午傳出落水意外，一名9歲的王姓男童跟著蔡姓教練上風帆船課程，不料過程中發生意外，2人雙雙落水掉進潭中，王童昨送醫搶救不治，蔡教練則在今晨尋獲遺體。據了解，男童平時熱愛運動，曾代表學校參加市內網球比賽，今年3月父母在朋友介紹下，開始跟著蔡教練學風帆船，已經上課好一陣子，沒想到最後成悲劇。

▲▼蓮池潭風帆船事故，翻覆瞬間影像。（圖／記者賴文萱翻攝）

61歲的蔡姓教練帶著9歲王姓學童自昨日下午1點起，在蓮池潭上一對一私人風帆船教練課。不過，到了下午2點51分，附近民眾發現王童在水面浮沉趕緊報案，經119急救後，王童於昨下午4點13分宣告死亡。教練蔡男大體則於今日早上5點53分經搜救人員找到，大體送往市立殯儀館。

據了解，王童平日熱愛運動，是學校網球隊成員，王童父母經過朋友介紹，今年3月開始讓小朋友跟著蔡教練學風帆船，由於小朋友自己很有興趣，一周都會上一次課。而蔡教練擁有39年帆船相關資歷，更是中華民國帆船協會的國家級教練，沒想到一對一上課，最後仍出意外。

▼蓮池潭風帆船翻覆，教練與9歲男童溺水雙亡。（圖／記者吳世龍攝）

王童就讀的學校校方表示，王童在校很喜歡運動項目，表現都很不錯，他更是學校網球隊的成員，也曾代表學校參加過市內比賽，不過學校非靠近水域，因此並沒有相關課程，風帆船課是家長自己替學童安排的，不太了解原因。

在王童發生憾事後，校方第一時間立即派員到醫院關心慰問，今天校方也會跟王童導師與輔導室做規劃，協助輔導同班同學，由於現在正值暑假期間，之後會討論是否開學後替王童進行追思活動。

▲蓮池潭風帆船溺斃2死搜救畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，高雄市府觀光局自去年12月20日起開放蓮池潭水上活動，一般民眾只要掃描湖畔旁QR-Code，或至觀光局行政資訊服務網填寫資料實名登記後，並穿好救生衣等安全措施，即可下水活動。

警方呼籲，暑假期間許多水上活動舉行，請參加民眾應多注意水上安全，以免發生意外憾事。對於發生這起不幸意外，相關責任待警方調查後釐清。