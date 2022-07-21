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法國熱浪來襲如烤箱　不裝冷氣全民佛系避暑

▲華裔美籍建築師貝聿銘（Ieoh Ming Pei）代表作：羅浮宮玻璃金字塔。（圖／路透社）

▲圖為羅浮宮玻璃金字塔。（圖／路透社）

文／中央社

西南歐熱浪一波波，40度高溫時有所聞。然而法國7成以上民眾因不同理由不用冷氣，政府也不鼓勵加裝。新聞不斷推播各種抗熱妙方，教民眾如何使用扇子、冰塊等方式佛系避暑。

近日西南歐熱浪來襲，法國、西班牙都傳出多起森林大火，災情慘重。18日，法國大西洋沿岸多個城市高溫創歷史紀錄；19日，熱浪東移，大巴黎以東淪陷，巴黎當日最高溫達攝氏41度。

連續一週高溫消耗人的意志與體力，無風炙燒環境彷彿人間烤箱。然而根據法國能源管理暨環境局（Ademe）2021年的調查，只有25%的法國家庭加裝冷氣，其中一半是台灣常見、加裝在牆上的冷氣，另一半則是移動式冷氣。

這個數字在2016年只為14%，顯示安裝冷氣的人口緩慢但穩定成長。Ademe指出，過去幾年熱浪頻繁來襲，相比之前的年平均35萬的冷氣銷售數字，今年截至目前為止，法國已賣出80萬台。

但由於法國加裝冷氣需事先申請許可，且許多公寓都屬於百年古蹟，政府嚴格規定不得隨意加裝破壞結構、外觀的冷氣，大幅降低都市居民安裝的可能性。

上個月剛返回法國度假、探親的駐台獨立記者何蘿拉（Alice Hérait）告訴中央社，熱浪雖無情，但一年總共也就肆虐10多天，冷氣效用不高，因此許多民眾仍只依賴電扇，咬緊牙關撐一下。高昂的費用及對環境的傷害，也是大部分法國人對冷氣猶豫再三的原因。

法國政府顯然也不鼓勵冷氣，生態轉型部長德蒙夏朗（Amelie de Montchalin）6月初甚至在LCI電視專訪中質疑冷氣對環境的衝擊，並明言推動建構隔熱效果更好的住房，以減少安裝冷氣的必要。

此外，政府持續推動城市綠化，盼使熱島效應退燒。根據2021年通過的氣候與適應法，政府6月14日宣布再提供5億歐元，協助城市綠化、增加植栽。

適逢暑假，近年來法國人找到一個新避暑花招，就是租借私人花園與泳池。星期日報（Le Journal duDimanche）17日報導，越來越多房東透過平台，出租午後的花園泳池。而相關平台也在近年如雨後春筍般冒出，採用Airbnb模式，但出租時間僅為幾小時；5人朋友團每人大約30歐元就可擁有半天的私人泳池。

平台共同創辦人克里夫（Pascale Krief）表示，過去法國人通常只有在慶祝生日或家庭聚會時才會租用，現在則不限，有泳池的更受歡迎。另一平台宣傳負責人詹米（Sarah Jamy）也說，「氣象局一宣布有熱浪，業務量就會增加。現在供不應求，我們主要工作反而是募集屋主」。

氣溫飆高，如何自保？新聞可見各種認真教導對抗熱浪的方法：待在家、關閉窗戶隔板、吃冰、製作扇子、朝身體噴水霧、放一包冰塊在枕邊等，這些可能讓台灣讀者莞爾的小建議，均是佛系避暑、抗熱的良方。

如果在家待不了，法國網站也有推薦各種「清涼景點」，例如美術館、下水道博物館、地下洞穴等；或在公園綠地樹蔭下，也能看到不少法國人躲在這裡。

何蘿拉告訴中央社記者，她會盡可能選在早晚活動或工作，白天則待在家休息，關上窗戶隔板，杜絕陽光直曬；晚上則開窗，「好在法國的蚊子沒有台灣多」。另一位友人法蘭索瓦（François）更絕，直接把一大塊冰放在電扇前，增加涼感。

18日這天，記者終於拿出幾年前買的小電扇，享受吹出的熱風，椅子乾了又濕、濕了又乾；受不了身上的黏膩，就沖冷水澡降溫。隔夜一覺醒來，枕頭、床單被汗浸濕也是家常便飯。

但20日早晨6、7點，想必所有睡夢中的巴黎人都經歷一樣的改變：從踢被、窗戶大開，到關上窗戶、棉被緊裹。因為一覺醒來，氣溫已從昨天的41度驟降至21度，戶外陰雨綿綿。

這樣20度的溫差，巴黎人習以為常，把剛出動的電扇收到一邊。冷氣，看來的確是不用了。

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