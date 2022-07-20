市民陳情被扛走！時中粉「三字經狂噴喊閉嘴」楊植斗要告了

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日前往萬華龍山寺參拜祈福，一名男子突然衝上前高喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」被萬華分局扛離現場。對此，北市議員參選人楊植斗在陳時中臉書的貼文下方留言，卻被陳時中的粉絲怒嗆三字經要求閉嘴，讓他不滿喊告。

楊植斗20日看到陳時中在粉專僅PO出參拜畫面，於是在其臉書下方留言，「外面抗議的人怎麼不敢拍？你當市長之後也是這樣嗎？」被一名陳姓網友留言嗆「X你X閉嘴啦」、「你們國民黨已經變不出什麼玩意兒了！所以只能像瘋子一樣亂罵！真可悲啊！」。楊植斗截圖後說「有本事不要刪文或關帳號」，但陳姓網友也立刻將辱罵言論刪除。

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）



▲楊植斗要告時中粉。（圖／翻攝楊植斗臉書）



事後，楊植斗發文質疑，「這就是陳時中支持者的素質？絕對提告，所有賠償都拿來打選戰，唯一目標就是讓陳時中落選」，「我所質疑的文字都可受公評，陳時中只敢拍出光鮮亮麗的一面，可憐被架走的市民都不是人？」

網友看完紛紛留言，「一定要吿，你的身後站著支持你的百姓」、「這種發言素質好差」、「一定要告到底，已經是問候長輩了」、「要被告了！開不開心，意不意外啊？社會要走，法院要跑」。

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