北市藍軍換人支持？　他推估：黃珊珊拿蔣萬安一半選票可能當選

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長選戰「三腳督」競爭激烈，作風保守的國民黨台北市長參選人蔣萬安，被外界質疑從他宣布參選後就開始「躺平」。對此，親民黨文宣部前副主任吳崑玉出席政論節目《關鍵時刻》時指出，如果蔣萬安再繼續「軟」下去，藍軍換人支持也不是不可能，黃珊珊若能拿到蔣萬安一半選票，就有可能當選。

吳崑玉在節目上以《中國時報》公布的最新民調為例，指出陳時中支持度為24.2％，蔣萬安為23.9％，黃珊珊則為22.2％，三人民調數字如此接近時，應該用票數計算勝負。他推估，藍綠各有3成基本盤，若發生棄保效應，棄蔣萬安的比例恐會達到50％。又因黃珊珊是藍軍可以接受的人，「如果蔣萬安再繼續軟下去，到時候藍軍換人支持也並非不可能」。

回顧過去選舉結果，吳崑玉說，藍營在2014年國民黨參選人連勝文砸了好幾億，得票數61萬；2018年國民黨參選人丁守中佛係選舉，一毛錢不花在那打坐，結果拿58萬票，因此藍軍的票大概就是60萬票左右。

吳崑玉補充，綠營在氣勢最弱的2002年，民進黨參選人李應元拿48.8萬票，由此可見地板大概就是50萬票。若以台北市長選舉歷來投票數：140萬票，扣除藍、綠基本盤共110萬票，黃珊珊大概有30萬票，若拿走蔣萬安一半的票，有機會贏過陳時中。