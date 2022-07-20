　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2022選舉到！民進黨空戰操盤手交給「他」　督導媒體、社群新聞團隊

▲▼「推薦新北市長候選人」民進黨縣市長聯合記者會,民進黨副秘書長林鶴明。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨副秘書長林鶴明。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨中央黨部20日首次舉行選舉記者會，公布未來的社群計畫。民進黨高層指出，隨著選舉升溫，將逐步展開空戰計畫輔佐參選人，陸空合進方式把宣傳能量擴展到最大。而綠營年底選戰空戰操盤手曝光，在秘書長林錫耀督軍下，整體文宣空戰由副秘書長林鶴明督導，率領媒創中心、網路社群中心與新聞部團隊運作。

民進黨20日記者會除公布2022競選主軸「顧家鄉 拚未來」外，也公布社群三支箭，包含「2022選舉資訊頁」、YT新節目《一碗麵的時間》及Podcast節目《耳朵出遊不出油》新單元「地方耳Mazing」。

民進黨高層表示，新的選舉資訊頁整合民進黨縣市長候選人社群資訊並強化選民活動，顯見民進黨在完成提名工作後，選務工作整合機制相當迅速，不但已經完成各候選人的基本資料收集，連各候選人的社群平台也已經彙整完整，除了透過平日社群互動強化導流效果外，也讓選民可以快速掌握候選人資訊。

▲▼民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民進黨發言人謝佩芬、謝子涵、黃彩玲。（圖／民進黨提供）

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民進黨發言人謝佩芬、謝子涵、黃彩玲。（圖／民進黨提供）

考量近年選民的網路收視習慣改變，民進黨高層指出，民進黨順勢推出台灣選舉史上首次網路實境節目《一碗麵的時間》，由發言人黃彩玲配合縣市長候選人，客製化推出廚房實境節目，讓候選人在做菜時也同時拉近與選民的距離，讓網友看到候選人不一樣的特質，打造風格類似Netflix近期熱映的「來吧！營業中」。

此外，民進黨Podcast節目《耳朵出遊不出油》新單元「地方耳Mazing」由發言人謝子涵訪問各地方創生青年團體，讓年輕人來談他們關心的「顧家鄉」議題，進而吸引不同年輕族群關心年底縣市長選舉。

民進黨高層表示，民進黨選舉空戰雙管齊下，透過Youtube、Podcast和資訊專頁，搶攻台灣年輕選民的眼睛、耳朵與大拇指（指滑手機看內容）。希望藉由年輕選民最習慣的通路，直接互動與連結，增加候選人的曝光度。

另外，黨政高層表示，選戰分為空戰和陸戰，兩者同等重要，缺一不可。空戰的層次不僅要兼顧傳統媒體，也要涵蓋當前新媒體的平台。民進黨自從蔡英文總統回任黨主席後，積極改造黨部文宣運作模式，在秘書長林錫耀督軍下，整體文宣空戰由副秘書長林鶴明督導，媒創中心主任翁世豪、網路社群中心主任范綱皓以及新聞部主任蘇芳禾等，率領團隊運作。

此外，民進黨近期也不斷補強發言人陣營，以因應年底縣市長選戰的熱戰國際部謝佩芬副主任、客家部周江杰主任分別負責國際、客家與黨政議題的發言回應；林靜儀與黃世傑兩位立委強化中央執政辯護發言；黃彩玲和謝子涵除了發言工作外，更分別固守新媒體戰場Youtube與Podcast。

另外，新任的新竹市李妍慧議員與新北市李坤城議員，更是積極強化了年底縣市長選舉的地方火力，從近期桃竹、新北的議題攻防上，可以明顯地看出民進黨中央增強戰力的發言。

民進黨高層表示，選舉是動態發展的，但候選人一定是主體，中央黨部就像是最大的後勤支援部隊，不但要引導整體選戰議題節奏，也要支援各陣營議題攻防火力。同時針對各縣市長候選人製作客製化內容、強化候選人特質並進攻社群平台繼續維持聲量領先。透過中央和地方的整合，讓有限的資源發揮最大化的效益。民進黨高層表示，日前有網路數據調查結果指出，民進黨六都的縣市長候選人聲量都領先對手，某種程度表示民進黨候選人比較能夠主導議題，這對於接下來的選戰節奏的掌握，也就相對有利。

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
快訊／蓮池潭9歲童溺斃！　教練失蹤搜救中
快訊／男入住台北星級飯店　開門赫見陳屍床上
快訊／雨區擴大！　6縣市豪大雨特報
蓮池潭上風帆船課！9歲童落水命危　救起時未穿救生衣
民宿老闆不演了！一聽用國旅補助　改口「雙人房加200元」
快訊／詐騙林百里妻5000萬！　名媛朱立安「2000萬交保」
140萬張家樂福聯名卡陪嫁？　玉山銀「這原因」延長主場優勢
快訊／大雷雨轟這3區！　2縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

真臥底？曾獻瑩披藍袍要幫蔣萬安搶票　2年前卻要教會系統別投他

照片關鍵細節發現真相！鄭文燦、林智堅飲宴地點就在「市長官邸」

蔣萬安喊AI防疫？　呱吉酸：這種政見九成九都跟科技沒關係

外媒稱教廷敲定駐台代辦人選　外交部：此案涉及教廷內部作業

幕僚分裂爆出走潮？　蔣萬安駁：緊鑼密鼓組織後援會、擴充團隊

美前國防部長建議台灣男女都當一年兵　他揭兩原因：挑釁大陸後果

蔡英文一席話讓他點頭轉戰新北　林佳龍：中間轉折也蠻「順時中」

國民黨為「反同」曾獻瑩毀初選規則　四叉貓轟：賴士葆接班人耍賴

49%民調反對陳時中　藍：團隊名單全都高端代言人、3+11破口隊

陳時中向萬華道歉！黃珊珊：傷害已造成　應交代「疫情破口」在哪

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

還原行兇路線與第2現場！　李鴻淵放過廠長原因曝光

真臥底？曾獻瑩披藍袍要幫蔣萬安搶票　2年前卻要教會系統別投他

照片關鍵細節發現真相！鄭文燦、林智堅飲宴地點就在「市長官邸」

蔣萬安喊AI防疫？　呱吉酸：這種政見九成九都跟科技沒關係

外媒稱教廷敲定駐台代辦人選　外交部：此案涉及教廷內部作業

幕僚分裂爆出走潮？　蔣萬安駁：緊鑼密鼓組織後援會、擴充團隊

美前國防部長建議台灣男女都當一年兵　他揭兩原因：挑釁大陸後果

蔡英文一席話讓他點頭轉戰新北　林佳龍：中間轉折也蠻「順時中」

國民黨為「反同」曾獻瑩毀初選規則　四叉貓轟：賴士葆接班人耍賴

49%民調反對陳時中　藍：團隊名單全都高端代言人、3+11破口隊

陳時中向萬華道歉！黃珊珊：傷害已造成　應交代「疫情破口」在哪

試營運「歐陸小餐館」夜間包場全訂滿！大推馬賽魚湯、私廚家宴

【廣編】「亞昕向陽」高速完銷　盛辦新建工程上樑典禮　

真臥底？曾獻瑩披藍袍要幫蔣萬安搶票　2年前卻要教會系統別投他

曾遭吊樹等死、滿臉傷疤「河堤奇奇」有家了！　交叉手自信燦笑

太忙沒摸牠！櫃檯多一尊「爆氣招財貓」　斜眼怒瞪：當恁爸塑膠？

第18屆WSBL選秀會　王竫婷成電信狀元、榜眼李吟娸

有急事找你「老闆現身了」　詐騙X小姐被嚇歪！5萬人震驚：太有才

快訊／戴資穎22分鐘直落二橫掃進台北賽16強　往個人第4冠邁進

烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

北市8／13開設12兒童疫苗接種站　即起至8／1中午開放登記

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

曝蔡英文的高民調就靠5個字　徐巧芯：馬英九當時沒有掌握到

陳時中遇抗議民眾　她見1畫面氣炸

快訊／林智堅、鄭文燦逐桌敬酒被抓包　衛生局要罰3千

不滿高嘉瑜2秒閃退陳時中造勢　周玉蔻嗆「Ｘ改不了吃Ｘ」

出席陳時中造勢「上台秒跳走」　高嘉瑜曝對話截圖：沒有我位子

蔣萬安幕僚群釀出走　決策小圈圈爆3大危機

再對萬華致歉　陳時中：若任何人因言詞不精確受傷害「我誠摯道歉」

盧秀燕「超罪惡花生堡」一口塞　照片讓網友笑翻

中共航母「山東號」　現蹤金門外海

「一中政策已經沒用了」　美國前國防部長：台灣男女都該當兵一年

柯文哲曾兩度挖角回鍋　沈慧虹證實曝當時「婉拒2原因」

名嘴李正皓捲土重來　宣布以無黨籍參選中和區議員

基進幹部：民進黨執政才讓台灣有了言論自由

更多熱門

相關新聞

林佳龍自曝蔡英文一席話　讓他點頭戰新北

林佳龍自曝蔡英文一席話　讓他點頭戰新北

民進黨新北市長參選人林佳龍20日表示，自己原本有意參選2022年台北市長，但是當時他就是備而不爭，自己好像是草船借箭，而自己直到被徵召的半個月前，他才知道前衛福部長陳時中有意參選，也因為民進黨主席蔡英文的一席話，才讓他點頭同意轉換戰場。

不期待棄保　陳時中自信：我只考慮市長當選、議員紅不讓

不期待棄保　陳時中自信：我只考慮市長當選、議員紅不讓

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」

陳時中有信心進軍台北市　喊話是「會做事、做對事」的團隊

陳時中有信心進軍台北市　喊話是「會做事、做對事」的團隊

陳時中再度對萬華致歉　她揪一點嘆沒誠意：前指揮官還是離人民很遠

陳時中再度對萬華致歉　她揪一點嘆沒誠意：前指揮官還是離人民很遠

關鍵字：

民進黨

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

《全明星４》完整名單曝光！　

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面