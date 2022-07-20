2022選舉到！民進黨空戰操盤手交給「他」　督導媒體、社群新聞團隊

▲民進黨副秘書長林鶴明。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨中央黨部20日首次舉行選舉記者會，公布未來的社群計畫。民進黨高層指出，隨著選舉升溫，將逐步展開空戰計畫輔佐參選人，陸空合進方式把宣傳能量擴展到最大。而綠營年底選戰空戰操盤手曝光，在秘書長林錫耀督軍下，整體文宣空戰由副秘書長林鶴明督導，率領媒創中心、網路社群中心與新聞部團隊運作。

民進黨20日記者會除公布2022競選主軸「顧家鄉 拚未來」外，也公布社群三支箭，包含「2022選舉資訊頁」、YT新節目《一碗麵的時間》及Podcast節目《耳朵出遊不出油》新單元「地方耳Mazing」。

民進黨高層表示，新的選舉資訊頁整合民進黨縣市長候選人社群資訊並強化選民活動，顯見民進黨在完成提名工作後，選務工作整合機制相當迅速，不但已經完成各候選人的基本資料收集，連各候選人的社群平台也已經彙整完整，除了透過平日社群互動強化導流效果外，也讓選民可以快速掌握候選人資訊。

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民進黨發言人謝佩芬、謝子涵、黃彩玲。（圖／民進黨提供）



考量近年選民的網路收視習慣改變，民進黨高層指出，民進黨順勢推出台灣選舉史上首次網路實境節目《一碗麵的時間》，由發言人黃彩玲配合縣市長候選人，客製化推出廚房實境節目，讓候選人在做菜時也同時拉近與選民的距離，讓網友看到候選人不一樣的特質，打造風格類似Netflix近期熱映的「來吧！營業中」。

此外，民進黨Podcast節目《耳朵出遊不出油》新單元「地方耳Mazing」由發言人謝子涵訪問各地方創生青年團體，讓年輕人來談他們關心的「顧家鄉」議題，進而吸引不同年輕族群關心年底縣市長選舉。

民進黨高層表示，民進黨選舉空戰雙管齊下，透過Youtube、Podcast和資訊專頁，搶攻台灣年輕選民的眼睛、耳朵與大拇指（指滑手機看內容）。希望藉由年輕選民最習慣的通路，直接互動與連結，增加候選人的曝光度。

另外，黨政高層表示，選戰分為空戰和陸戰，兩者同等重要，缺一不可。空戰的層次不僅要兼顧傳統媒體，也要涵蓋當前新媒體的平台。民進黨自從蔡英文總統回任黨主席後，積極改造黨部文宣運作模式，在秘書長林錫耀督軍下，整體文宣空戰由副秘書長林鶴明督導，媒創中心主任翁世豪、網路社群中心主任范綱皓以及新聞部主任蘇芳禾等，率領團隊運作。

此外，民進黨近期也不斷補強發言人陣營，以因應年底縣市長選戰的熱戰國際部謝佩芬副主任、客家部周江杰主任分別負責國際、客家與黨政議題的發言回應；林靜儀與黃世傑兩位立委強化中央執政辯護發言；黃彩玲和謝子涵除了發言工作外，更分別固守新媒體戰場Youtube與Podcast。

另外，新任的新竹市李妍慧議員與新北市李坤城議員，更是積極強化了年底縣市長選舉的地方火力，從近期桃竹、新北的議題攻防上，可以明顯地看出民進黨中央增強戰力的發言。

民進黨高層表示，選舉是動態發展的，但候選人一定是主體，中央黨部就像是最大的後勤支援部隊，不但要引導整體選戰議題節奏，也要支援各陣營議題攻防火力。同時針對各縣市長候選人製作客製化內容、強化候選人特質並進攻社群平台繼續維持聲量領先。透過中央和地方的整合，讓有限的資源發揮最大化的效益。民進黨高層表示，日前有網路數據調查結果指出，民進黨六都的縣市長候選人聲量都領先對手，某種程度表示民進黨候選人比較能夠主導議題，這對於接下來的選戰節奏的掌握，也就相對有利。