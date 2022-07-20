大熱天卸貨完躲車上吹冷氣　26歲送貨員急性心肌梗塞險沒命

▲天氣太熱卸貨完躲車上，空調開最低，90公斤送貨員急性心肌梗塞險丟命。（圖／中港澄清提供）



記者游瓊華／台中報導

近日高溫連續飆破36度，一位26歲、但體重達90公斤的男送貨司機，每天都需要上下車搬貨，日前因為天氣太熱卸貨完就躲進車內，把冷氣溫度調到最低，未料胸口突然劇烈悶痛，冒冷汗且無法呼吸，趕緊自行開車衝到中港澄清醫院掛急診，確診為急性心肌梗塞，所幸緊急手術後撿回一命。

澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光表示，送貨司機年僅26歲，身高158公分、體重高達90公斤，又有吸菸與熬夜習慣，檢查發現他的心血管老化嚴重程度，宛如七、八十多歲老人家的血管品質，研判其動脈硬化猝發心肌梗塞的致命風險達九成，加上偏愛甜食，是典型三高族群，更是好發心肌梗塞的高風險者。

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▲醫師孫德光說，若溫差過大時，是誘發心肌梗塞的關鍵因素之一。（圖／中港澄清提供）



孫德光指出，患者經心電圖、X光、心臟超音波等檢查，會診心臟內科，診斷為急性心肌梗塞發作，其右冠狀動脈因血栓形成導致完全堵塞，立刻進行緊急心導管手術。孫德光醫師表示，經進行血栓抽吸術、氣球擴張術及支架置入術後，打通完全堵塞的右冠狀動脈，於90分鐘內重獲血液順暢循環，幸運撿回一命。

孫德光說，若溫差過大時，是誘發心肌梗塞的關鍵因素之一。車內氣溫突降，導致血管收縮、血壓上升，恐長期造成心臟負荷加重，而該名男子身為三高族群，送貨工作又需頻繁進出車內外，冷氣低溫與車外炎熱天氣，使身體如此反覆承受劇烈溫差的加乘作用，更易引發心肌梗塞風險。

孫德光也提醒，近年發現心肌梗塞已有年輕化趨勢，每8位心肌梗塞患者中就有1位是年輕人，凡吸菸、肥胖、三高族群、患有第二型糖尿病、膽固醇過高，甚至有遺傳性家族病史，都是心肌梗塞的危險因子，若民眾常感胸部悶痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，建議尋求心臟內科醫師診治。