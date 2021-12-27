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男狂追劇突心肌梗塞！　曝瀕死經驗「朝著遠方亮點一直走…」

▲▼心臟病,心臟疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲熟男狂追劇突心肌梗塞，曝瀕死經驗「朝著遠方亮點一直走」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者游瓊華／台中報導

台中一位39歲男子在家瘋狂追劇時突然倒地，經救護車送達醫院時已無呼吸心跳，經急救恢復心跳，澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪表示，患者是心肌梗塞，經緊急心導管手術打通冠狀動脈，再做低溫治療，避免成為植物人。

這名追據男也向醫師透露，自己一直朝著遠方亮點一直走一直走，聽到有人喊他名字，一回頭就看見「天花板」，才發現自己已躺在醫院的病床。張耿豪指出，男子所說「停止心跳或昏迷期間」看到的景象，也許是所謂的「瀕死經驗」。

▲熟男狂追劇突心肌梗塞，曝瀕死經驗「朝著遠方亮點一直走」。（圖／院方提供）

張耿豪指出，患者在救護車上，救護員經緊急使用AED電擊了3次，持續的CPR，到達急診時仍然沒有脈搏，心電圖顯示為致命的心室頻脈。經過急診再次去顫電擊跟繼續心肺復甦術，好不容易恢復自發性心跳。

張耿豪表示，病人心跳停止後，最擔心的莫過於腦部損傷壞死、成為植物人，因此在患者血壓穩定後立刻執行低溫治療，利用降低體溫，降低腦部及全身的代謝，進入深度休息的狀態。體溫每減少一度可以減少6-8%腦部氧氣代謝率，並抑制自由基反應，來減少缺氧後的腦損傷，為身體爭取復原的時間。

此外，國外曾統計發現，5成以上患者發生猝死之前都沒有其他症狀，事前也完全不知道自己有心臟疾病，甚至根本沒看過醫生，一發作時就是心肌梗塞、甚至死亡。張耿豪也叮嚀，台灣慢性病的發生率又年輕化的趨勢，現代人不能再仗著自己年輕就輕忽自身的健康。

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