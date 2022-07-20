隨機攻擊陌生人！女師遭狂毆+設計師被吐口水　刺青男被收押

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區1名女教師到清江圖書館還書，突遭陌生刺青男揮拳毆打猛踹，倒地撿石頭反抗，仍被男子逃跑。豈料，3小時後男子又在竹圍捷運站外，對邱姓民眾吐口水攻擊，並辱罵三字經。由於江姓嫌犯居無定所，淡水、北投警分局跑了各圖書館等處追緝，昨（19日）終於在中正區某運動中心，當場將人逮捕。今（20）士林法院訊問後，依傷害等罪裁定收押。

從事教育相關的吳姓女老師本月13日透過朋友於臉書《台北之北投幫》發文表示，12日下午4時許，在清江圖書館還書，遭刺青男攻擊，自己雖然盡力保護頭部，對方仍直接揮右拳猛打，倒地後還被用腿踢，所幸有後背包降低傷害，隨後大喊並撿起地上石頭試圖反抗，吸引路過民眾出聲制止，刺青男才趁機逃跑，但她也努力忍傷追上，以手機錄下刺青男長相，但仍被逃跑。

無獨有偶，從事美術設計的邱姓民眾（32歲）也指出，12日晚上7時許，他步出竹圍捷運站匝門口的時候，被不明人士襲擊，對方拉下口罩對他吐口水，之後又莫名挑釁作勢要攻擊，他擔心對方是否有染疫而故意傳播，就趕快離開到旁邊派出所報案。

▼江嫌想到運動中心洗澡當場遭逮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

派出所當下人力不足，因此沒有在現場進行追捕，且男子往天橋方向走之後就不見了，邱姓民眾也決定提告公然侮辱罪，事後在臉書社團上看到女教師拍的照片，經指認確定就是與吐他口水為同人。

由於42歲江嫌無業且居無定所，淡水、北投警分局共辦該案，但卻一度陷入膠著，也從北市各圖書館、公園等處，尋找他的蹤影，19日中午，警方終於在中正區某運動中心，看到江嫌與胞兄正要入內洗澡，伺機上前逮捕，訊後依傷害、妨害名譽移送士林地檢署偵辦。

檢方複訊後，認江男有傷害前科，居無定所，又隨機攻擊，極易對他人造成傷害，以有反覆實施之虞向法院聲請羈押，稍早法院裁准。