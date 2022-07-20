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雲林婦「林班地採筍」失聯！村內神明到場駐駕　3天後找到了

▲雲林崙背鄉名老婦採野筍失蹤，該林地廣達10公頃，目前動員上百人加搜救犬全力找尋中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林崙背鄉名老婦採野筍失蹤，該林地廣達10公頃，一共動員上百人加搜救犬找尋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者柯振中／綜合報導

雲林縣75歲的林姓婦人17日外出採筍，沒想到因此失蹤數日，當地警消、近百位熱心民眾投入搜救，家屬更請示村內神明。經過連日搜尋，林婦終於被找到，遺憾的是人已明顯死亡，至於詳細死因，則待法醫解剖釐清。

林婦17日清晨6點與3名婦人結伴，前往洲仔林班地採集野生麻竹筍，因為想多採一些，等3名婦人離開後獨自留下，沒想到就此與家人、親友失去聯繫。

▲雲林崙背鄉採筍婦人失蹤，共出動警義消、村民逾百人集搜救犬進行搜救，今日下午找到已失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林崙背鄉名老婦採野筍失蹤，被尋獲時已明顯死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林崙背鄉採筍婦人失蹤，共出動警義消、村民逾百人集搜救犬進行搜救，今日下午找到已失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林婦的家人遲遲等不到人，打電話報警協尋，但一直搜索到入夜，仍舊沒有發現林婦的蹤跡，雲林縣議員李明哲於是幫忙通報消防局，一同協尋林婦，但到17日晚間9點依然沒找到人。

警消人員與近百位熱心民眾18日持續搜救，消防署特搜隊中區分隊也派出2人、3隻搜救犬支援。家屬19日也請村內的神明「武府千歲」到場，就在林婦的機車旁燒香祈禱，希望快點找到人。而經過連日搜尋，搜救人員19日下午2點多終於在一處防護林發現林婦的蹤跡，遺憾的是林婦已明顯死亡。對此，當地警方也通報雲林地檢署，後續將由法醫解剖，釐清詳細死因。

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