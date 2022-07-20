台鐵龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排4小時搶翻　8月再推新菜色

記者李姿慧／台北報導

中國以檢出孔雀石綠為由封殺台灣石斑魚，為力挺漁民，台鐵6月在南部3站推出頂級龍膽石斑魚台鐵便當，引發搶購，因應民眾敲碗，台鐵第二波再推北、中部車站10個銷售據點今起至7月底開賣，上午7時就有民眾衝著救石斑魚排隊4小時搶買，台鐵局長杜微宣布，8月後也將推出不一樣的石斑魚搭配便當。

▲台鐵今開賣龍膽石斑魚便當，屏東縣長潘孟安(右)親自北上與台鐵局長杜微(左)攜手推銷。（圖／記者李姿慧攝）

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台鐵計6月27日首次與屏東縣政府合作推出第一波「鐵石新嚐」台鐵特色便當，僅在南部3站包括新左營、高雄及屏東站限量販售，造成旅客瘋搶，有民眾一大早去排隊就撲空。

▲▼台鐵第二波龍膽石斑魚便當推出5款菜色。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵再推出第二波「鐵石新嚐」台鐵特色便當，推廣到北、中部車站銷售據點共計10個販售點，包括台鐵松山及南港站夢工場、台北車站1、2號店、板橋、台中、新左營、高雄、屏東站及高鐵台中站台鐵便當店。

▲▼台鐵第二波龍膽石斑魚便當推出5款菜色。（圖／記者李姿慧攝）

此次推出由七堵、台北、台中及高雄鐵路餐廳各自研製共計5款「鐵石新嚐」台鐵特色便當，自7月20日至7月31日止，每日限量販售，嘗鮮8折價每份120元。

▲台鐵第二波龍膽石斑魚便當推出5款菜色。（圖／記者李姿慧攝）

今上午11時開賣，有民眾上午7時許就從桃園特地過來台北車站排隊，民眾黃小姐說，她上午7時就來排隊，是特地為了救石斑魚，屏東賣一波時就就很好奇，既然石斑魚已經滯銷，大家共襄盛舉來幫助漁民，漁民養那麼多的魚，花很多時間和成本，無法銷售很不好，如果好吃的話會天天來買，她認為賣120元不會太貴，石斑魚是高檔魚，可以接受。

▲台鐵今開賣龍膽石斑魚便當，民眾黃小姐和親友上午7時就來排隊。（圖／記者李姿慧攝）

民眾曾小姐同樣也排隊4小時，她說，中國退貨台灣石斑魚令她很生氣，漁民辛辛苦苦養的石斑魚，到中國後卻被退回來，因此今天特地來捧場。

台鐵局長杜微表示，感謝屏東漁民給台鐵這麼好的石斑魚食材，今天開始到7月底在全台10個便當銷售據點推出樣式不同石斑魚便當，8月和9月是石斑魚最肥美盛產季，夏季還會再推出石斑魚新款菜色便當販售，現在不僅主菜有龍膽石斑魚，各種便當不同餐廳都有搭配在地當地食材，未來不同月份，也會有更不一樣搭配。

▲台鐵今開賣龍膽石斑魚便當，屏東縣長潘孟安(右)親自北上與台鐵局長杜微(左)攜手推銷。（圖／記者李姿慧攝）

屏東縣場潘孟安今也親自北上台北車站推銷石斑魚便當，潘孟安表示，台灣有5成石斑魚生產量都在屏東，因此屏東受最大衝擊，今年分散市場後可度過危機，但未來還要面對更多挑戰，透過中央地方和民間合作，將石斑魚推廣到各通路，台鐵一年可賣掉幾千多萬個台鐵便當，透過台鐵協助，可提供消費者多元選擇。

潘孟安說，過去石斑魚給人感覺高檔，認為桌菜和高級料理店婚宴才能吃到，如何平民化和庶民化走入家庭，將是未來目標，台鐵龍膽石斑魚便當在屏東站銷售盛況空前，很多民眾一大早撲空，也被敲碗在北部賣，因此請台鐵協助，中部以北人口聚集地，這次不只傳統用炸的，還有清蒸等五種料理限量石斑魚便當，台鐵用在地食材搭配，謝謝台鐵總動員幫助漁民；另協助漁民，屏東縣也協助開發石斑魚肉包，披薩，烘培物品，要讓高級料理變成家常菜，進入家庭裡面，希望國人吃石斑魚替代進口魚。