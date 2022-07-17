　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵加薪「獨漏7千名基層」！郵政工會嗆：交長健忘又自打嘴巴

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵加薪方案獨漏基層員工，如站務員、列車長等。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵113年轉型國營公司，台鐵將針對8千多名關鍵性職務基層人員將加發津貼，中低階主管加給增2300元到5300元不等，高階主管除台鐵局長外，各級主管都有加薪，唯獨沒看到站務員和列車長，讓部分員工炸鍋。台灣郵政產業工會相挺發生，痛批交通部長王國材健忘又自打嘴巴，難以取信社會。

台鐵部分員工薪資僅2.5萬到2.6萬多元，113年將轉型公司化，基層技術關鍵人才恐留不住，工會爭取加薪，台鐵最新研擬留才方案出爐，根據《東森新媒體ETtoday》取得資料顯示，留才方案將針對8,247人名關鍵基礎人力將發給「關鍵職務津貼」，以支領危險職務津貼者為適用對象，包含監工、檢查員、司機員、調車工等關鍵職務人員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣郵政產業工會相挺台鐵基層，今日發出聲明痛批「堂堂一位交通部長怎能如此健忘？」工會指出，日前罷工的中華快遞長年低薪，王國材曾兩度擔任該公司代理董事長，卻對員工低薪情況毫不知情。

針對台鐵基層員工要求「別忘了低薪的鐵路工人」，王國材又只強調做好安全與服務，大幅度的調薪必須等到公司化賺錢後再說。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵將於113年轉型為國營公司。（圖／記者李毓康攝）

郵政工會表示，王國材邏輯錯亂，沒有安定人心的待遇，又該如何做好安全與服務，「壓榨基層難道就是正常正派的公司所為？」且加薪5000元也並非大幅調薪，僅是回到正常的薪資標準。

郵政工會表示，針對「公司化賺錢」一說，可說是相當諷刺，以中華郵政為例，公司化後本薪打7折，再砍職務待遇，特休與退休金僅以勞基法下限充數。去年終於恢復職務待遇，但去年的經營績效獎金仍莫名腰斬。

郵政工會表示，疫情期間基層被要求協助配送防疫物資、振興券，員工呼籲發放防疫津貼卻被打回票，「從三倍券到五倍券，郵政同仁連續忙了二年，最後僅以窗口工作站每台150元的行銷推廣費打發，這還不是現金，只是抵用券的概念」。

郵政工會表示，「調薪等公司化賺錢」的說法並不合理，且還有中華郵政此案例可借鑑，許多負面案例都可打臉交通部，痛批「王國材如此健忘，屢屢自打嘴巴，所說的話又如何取信於社會？」

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

ET快訊
快刪！　這8款App讓你帳單暴漲
人夫偷吃紅粉知己！邊喘邊喊「夠騷」　妻見極樂對話崩潰
李鴻淵拿舊槍擊斃4人　資深刑警批他行情不好：不是個咖
國道「大水塔」逆襲片！貨車載貨未綁牢　2車慘遭砸
鬼門提早開！　4生肖遇劫數
4萬元白蝦消失！巡池驚見「蛇籠有殘蝦」　老闆怒告員工吞敗
刷新之後就消失！　妹子見IG「1規定」崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南市個案接種AZ「腦出血死亡」　獲350萬救濟金！

拿老公「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房：我也不年輕了

台鐵加薪「獨漏7千名基層」！郵政工會嗆：交長健忘又自打嘴巴

陳時中出書曝「沒碎念」　自序標題：本來就沒有在神壇上

「刷新之後就消失！」妹子用IG見1規定崩潰　全場愣：現在才知道

連香菜都要暫退舞台！　地表最強「濃烈系團體」有這3味

停辦1年金門「搶灘料羅灣」回來了！千人最美海灣出發悠游大海

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

台南水道博物館百日草花海盛開　宛如歐洲藝文大片浪漫場景

值班驚見1情況　醫：千萬別迷信無敵星星啊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

台南市個案接種AZ「腦出血死亡」　獲350萬救濟金！

拿老公「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房：我也不年輕了

台鐵加薪「獨漏7千名基層」！郵政工會嗆：交長健忘又自打嘴巴

陳時中出書曝「沒碎念」　自序標題：本來就沒有在神壇上

「刷新之後就消失！」妹子用IG見1規定崩潰　全場愣：現在才知道

連香菜都要暫退舞台！　地表最強「濃烈系團體」有這3味

停辦1年金門「搶灘料羅灣」回來了！千人最美海灣出發悠游大海

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

台南水道博物館百日草花海盛開　宛如歐洲藝文大片浪漫場景

值班驚見1情況　醫：千萬別迷信無敵星星啊

台南市個案接種AZ「腦出血死亡」　獲350萬救濟金！

太囂張！台南西羅殿前鬥毆還開槍　13人全遭聲押

拜登又口誤！中東演說突爆「致敬美軍的自私」　尷尬影片曝光

拿老公「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房：我也不年輕了

娃娃機業者有債務糾紛　慘遭惡煞甩棍追打洗劫

掉進恐怖池塘！她掙扎浮出水面「發出這聲音」　被2鱷魚活活咬死

猛撞電桿車斷兩截！害女友拋飛慘死　酒駕累犯遭判4年半

川普戰隊陸續回歸！傳再挑戰2024總統大位　全力籌組影子政府

凱旋「首款電動重機」揭曉！175匹3.6秒加速破百、外型沿用三倍速

交往10年淪小三！女老師出錢還幫渣夫帶小孩　2人要賠正宮15萬

生活熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7/18起衝國道14天

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

先住先贏！國旅住宿補助今起適用　「爽折1500」攻略曝

美式賣場咖啡豆出包！受潮恐產生1毒素

台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」　網看溫度超心疼

冷氣縫隙掉出「超粗電線」　網細看嚇壞

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

神人用Google表單自製「密室逃脫」！網玩瘋：還有嗎

外送員定位跑掉反罵女客10分鐘！　網怒：外送巨嬰

雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　

更多熱門

相關新聞

台鐵推二鐵旅遊　9月起專用車廂載人車悠遊

台鐵推二鐵旅遊　9月起專用車廂載人車悠遊

交通部7/15振興觀光登場，台鐵除加碼推出4大優惠外，今(7/16)再宣布推出鐵道觀光新亮點，祭出全新的鐵馬上火車的二鐵旅行，搭配16條自行車路線，以專用車廂載旅客和自行車到各地旅遊。

台鐵留才加薪！主管全加了「卻遺忘7千名基層」　產工批分化

台鐵留才加薪！主管全加了「卻遺忘7千名基層」　產工批分化

台鐵留才方案曝！副局長以下主管全加薪　獨漏他們全炸鍋

台鐵留才方案曝！副局長以下主管全加薪　獨漏他們全炸鍋

福隆站號誌異常　台鐵宜蘭線列車慢行延誤

福隆站號誌異常　台鐵宜蘭線列車慢行延誤

台鐵加碼祭4大鐵道振興優惠　最多折2800元

台鐵加碼祭4大鐵道振興優惠　最多折2800元

關鍵字：

台鐵加薪

讀者迴響

熱門新聞

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」　老大說話了

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

顏佑庭「實習失敗」回不去《營業中》！

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7/18起衝國道14天

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

更多

最夯影音

更多
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面