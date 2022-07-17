台鐵加薪「獨漏7千名基層」！郵政工會嗆：交長健忘又自打嘴巴

▲台鐵加薪方案獨漏基層員工，如站務員、列車長等。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵113年轉型國營公司，台鐵將針對8千多名關鍵性職務基層人員將加發津貼，中低階主管加給增2300元到5300元不等，高階主管除台鐵局長外，各級主管都有加薪，唯獨沒看到站務員和列車長，讓部分員工炸鍋。台灣郵政產業工會相挺發生，痛批交通部長王國材健忘又自打嘴巴，難以取信社會。

台鐵部分員工薪資僅2.5萬到2.6萬多元，113年將轉型公司化，基層技術關鍵人才恐留不住，工會爭取加薪，台鐵最新研擬留才方案出爐，根據《東森新媒體ETtoday》取得資料顯示，留才方案將針對8,247人名關鍵基礎人力將發給「關鍵職務津貼」，以支領危險職務津貼者為適用對象，包含監工、檢查員、司機員、調車工等關鍵職務人員。

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台灣郵政產業工會相挺台鐵基層，今日發出聲明痛批「堂堂一位交通部長怎能如此健忘？」工會指出，日前罷工的中華快遞長年低薪，王國材曾兩度擔任該公司代理董事長，卻對員工低薪情況毫不知情。

針對台鐵基層員工要求「別忘了低薪的鐵路工人」，王國材又只強調做好安全與服務，大幅度的調薪必須等到公司化賺錢後再說。

▲台鐵將於113年轉型為國營公司。（圖／記者李毓康攝）

郵政工會表示，王國材邏輯錯亂，沒有安定人心的待遇，又該如何做好安全與服務，「壓榨基層難道就是正常正派的公司所為？」且加薪5000元也並非大幅調薪，僅是回到正常的薪資標準。

郵政工會表示，針對「公司化賺錢」一說，可說是相當諷刺，以中華郵政為例，公司化後本薪打7折，再砍職務待遇，特休與退休金僅以勞基法下限充數。去年終於恢復職務待遇，但去年的經營績效獎金仍莫名腰斬。

郵政工會表示，疫情期間基層被要求協助配送防疫物資、振興券，員工呼籲發放防疫津貼卻被打回票，「從三倍券到五倍券，郵政同仁連續忙了二年，最後僅以窗口工作站每台150元的行銷推廣費打發，這還不是現金，只是抵用券的概念」。

郵政工會表示，「調薪等公司化賺錢」的說法並不合理，且還有中華郵政此案例可借鑑，許多負面案例都可打臉交通部，痛批「王國材如此健忘，屢屢自打嘴巴，所說的話又如何取信於社會？」