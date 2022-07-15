提早1小時搶車位！下班見整台被拖出橫擺　她氣喊：鎖龍頭也沒用

記者黃翊婷／綜合報導

一名女騎士昨日（14日）在臉書PO文抱怨，因為上班地點位於台北市中正區南陽街附近，鄰近台北車站，平時停車位相當難找，她特地提早1小時去找車位，沒想到下班就看到自己的機車被人移動，整台橫著被塞進縫隙裡，讓她超級傻眼。

▲原PO不滿停好的機車被人隨意挪動。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，這件事情發生在13日，由於早上9點要上班，她知道南陽街一帶很難停車，於是提早1個小時出發，在早上8點多就抵達南陽街找車位，並把機車停好，同時鎖上龍頭，沒想到下班之後，卻發現機車被人移走，甚至是整台橫著被塞進縫隙裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我不知道我做錯了什麼，要被人家這樣對待。」原PO無奈地說，雖然她沒有撕掉夾在機車後座把手的多張繳費單，但擋泥板和車牌都很新，應該不至於被誤認成報廢車，而且明明有鎖上龍頭，卻還是遭人惡意移車，事後向政府單位申訴也無效，「他們認為停了就是停了，才不管車子出不出得來，停車費還是要繳。剛剛經過，又看到別人的車也被塞到縫隙裡了。」

文章公開之後，掀起網友留言熱議，不少人都有明明停好機車卻被移走的經驗，最好的防範方式就是停好之後記得拍照，萬一車子被移動而遭警察開單，還有證據可以申訴，「南陽街有南陽街的玩法」、「覺得在台北尤其是鬧區停車，真的要練本事」、「我以前有被移到路上，好險我剛好要牽車了，不然就會被拖吊」、「沙丁魚模式還能接受，但這種移法就真的很不行，一不小心還會被開罰單」、「前幾天也被移車，刮了好幾道痕跡，沒有監視器可以舉證，只能說有些台灣人的素質真的很差」。