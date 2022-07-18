開單員都下班了！他牽車卻見「過去式繳費單」傻眼　兩派戰翻

▲原PO是在晚上9點停的車，開單時間卻是停車2小時前。（圖／翻攝自爆怨公社）



實習記者李鎮宇／綜合報導

使用者付費，路邊停車付停車費是正常不過的事。有網友卻發現，自己明明是晚上9點多停的車，該時間點已經不用繳停車費，但他不僅拿到繳費單，單上還顯示是7點多停的車，不禁分享經驗，提醒其他人要注意，「感覺是惡意開單！」

該名網友在臉書社團「●【爆怨公社】●」發文，說他明明是晚上9點多停的車，卻發現繳費單上的停車時間顯示7點多，「第一次遇到這樣的，感覺是惡意開單！」至於為何原PO會這麼想，就有網友秒懂不合理的地方，因為他停的地方收費時間是「8點到20點」，「晚上9點停車，開單員晚上8點早就下班了！誰開的單啊？」

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▲收費只到晚上8點，照理來說原PO根本不應該拿到繳費單。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，在經過申訴後，發現繳費單確實是有問題的，「有去詢問，收費員開單時間是無法更改，而且開單他們都會拍照，而他拍照照片並沒有時間日期紀錄，我的行程紀錄器上面有最終停車時間，所以證實有問題，免單了！」原PO不禁把這次的經驗分享出來，還自我調侃，「我收到一張回到過去的繳費單」，希望其他人也要注意，別拿到繳費單就傻傻付費。

貼文一出，就有網友留言，「我知道會提早幾分鐘開，不過1到2小時也太誇張」、「我中午11點50分停的車，單子開10點50分，真的是無言」、「我有遇過同一個時間點，我的車子被開了2張停車單，2個停車格大概隔了2條街。」不過，也有人認為是原PO記錯時間，「開單機被鎖到晚上8點55分，就無法開出單了，更別說可以調時間。這單沒看到車號，搞不好根本不是你的車」、「開單員8點50分被鎖機，無法開新單，就收工準備回公司了。」