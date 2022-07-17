屏東+771　連4日低於千例「疫情已過高峰」

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(17)日新增771例本土確診個案，連續4日確診人數都低於1000人，疫情明顯舒緩，但面對Omicron亞型變異株BA.4、BA.5仍不可掉以輕心，縣府呼籲，防疫切勿因疫情趨緩而鬆懈，還未施打疫苗的民眾也請盡速接種，以獲得完整保護力。

衛生局表示，目前屏東疫苗施打率第一劑88.99%、第二劑82.6%、第三劑67.11%、第四劑4.36%，追加劑施打率不到7成，屏東縣疫情已過高峰，在新一波疫情未爆發前，疫苗打氣可能都不會太好。

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不過，Omicron亞型變異株BA.5國內已首見在社區檢出本土感染者，8月恐是下一波以BA.4、BA.5流行為主的疫情高峰。衛生局提醒，施打新冠疫苗第二劑約兩週的時間，體內才能夠產生抗體，在抗體沒出現之前，同樣非常危險，因此呼籲民眾，疫苗打好打滿很重要。

另外，為提供民眾多元接種服務，屏東縣於33鄉鎮衛生所及合約院所持續開設疫苗門診，提供各廠牌COVID-19疫苗施打服務，詳細時間可至衛生局官網查詢，施打站也還會繼續視疫苗撥配量規劃開設，提供疫苗種類會再公布。

衛生局提到，雖然目前確診者9成以上都是輕症，但對具有高風險因子的患者，應該及早投藥治療，民眾確診後可與醫師討論服用抗病毒藥物，以降低重症及死亡率的發生。