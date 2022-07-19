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紀念二峰圳百年　「豐‧太陽市集」7／23登場…歌手民雄獻唱

▲豐太陽市集-勇誓咖啡之耳掛咖啡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲豐太陽市集-勇誓咖啡之耳掛咖啡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

紀念二峰圳百年，也讓民眾更認識二峰圳如何造福屏東縣的農業及經濟生活，縣府7月23-24日及29-31日在太陽市集場地（谷歌搜尋：二峰圳百年慶典太陽市集）辦理「百年二峰圳：豐‧太陽市集」，共有20個農友及單位參加。

▲豐太陽市集-勇誓咖啡之耳掛咖啡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲豐太陽市集-勇誓咖啡之耳掛咖啡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

市集有農特產、原民美食及原民文化手工藝品、二峰圳伏流水製作的特色加工品。23日開幕當日，市集邀請知名歌手民雄現場演唱、安排世界巧克力大師賽台灣區巧克力工藝冠軍主廚林政陞帶領民眾DIY製作木瓜香蕉雙色奶酪。

縣府農業處表示，「豐‧太陽市集」主要邀請二峰圳流經灌溉的來義鄉、萬巒鄉、潮州鎮等地農友，帶來豐富的當季新鮮水果、蔬菜、雜糧、米、蜂蜜、可可、羊奶等農畜產品及加工品，也有來義鄉原民農特產及美食，例如小米甜甜圈、吉拿夫、酸肉湯圓等，還有琉璃珠、織帶等原民文化藝術手工藝品，產品眾多，不僅好逛好買，還有在地美食可品嘗。

除市集的農特產品、手工藝品外，現場也有10款二峰圳加工品的販售、展示。這10款加工品，是縣府特地邀請屏東科技大學教授及廠商使用二峰圳伏流水開發的特色限量加工品，有氣泡水、醬油、醬油膏、啤酒、豆腐、豆腐乳、鳳梨果乾、鮮菓子珍珠等，讓百年圳水結合加工，透過新的加工產品持續豐裕屏東的經濟及生活。

縣府表示，購物除了獲贈氣泡水外，還可獲贈限量紀念明信片一張、參加轉轉樂拿到額外贈品等。市集活動期間也安排原民音樂表演，邀請歌手民雄（場次：7月23日）以及來義鄉在地原民歌手謝嘉全與藍教官在不同場次演唱原民歌曲、流行音樂等，營造輕鬆但有原民文化質感的市集氛圍。

週六有食農教育DIY體驗活動，邀請世界巧克力大師賽台灣區巧克力工藝冠軍主廚林政陞帶領民眾DIY製作木瓜香蕉雙色奶酪（限7月23日）；週日則安排原民文化藝術工藝DIY體驗活動，包含原民織帶髮飾及原民風口罩鍊。歡迎民眾來「豐‧太陽市集」，一起探索二峰圳的文化歷史。

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