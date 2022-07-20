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土耳其購F-16遇阻　防長：美國軍售不應設限

▲▼F-16戰機。（圖／達志影像／美聯社） 

▲美國國會對出售F-16戰機給土耳其通過修正案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡19日專電

美國眾議院通過修正案，限制向土耳其出售F-16戰機。土耳其國防部長艾卡今天表示，美國售土耳其F-16戰機，不能設有前提。

土耳其2021年致函美方，要求新購40架F-16戰機並且升級80架現有F-16戰機。今年7月14日，美國聯邦眾議院院會表決通過「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23），同時也批准向土耳其出售F-16戰機的限制條款，作為國防授權法案的修正案之一。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）及路透社今天報導，艾卡（Hulusi Akar）於內閣會議後對記者表示，土耳其是強國，不應該有類似「我會給你這個，但是你不能這樣做」的條件。雙邊軍事代表團將持續以符合邏輯的參考資料進行會談。這個過程仍在繼續。

他說：「我們將持續於軍事、政治及外交領域展開作業。我們盼常識占上風，找到合理且合乎邏輯的解決之道。」

「在我們的會議中，美國官員強調土耳其是重要盟友，北約官員則盛讚土耳其成功打擊恐怖主義及處理移民議題，及土耳其對北約的重要性。有鑑於此，要怎麼解釋（美國國會的舉動）？」

他指出，美國國會若干議員正透過假訊息操縱這個過程，呼籲華府不要陷入陷阱。「盟國應該強大，才能使北約強大」。

根據路透社14日報導，這項修正案禁止美國向土耳其出售或轉讓F-16戰機，除非拜登政府能證明這樣做對美國國家安全「相當關鍵」。此外，修正案也要求政府提出具體步驟，確保土耳其不會多次在未經授權的狀況下，使用這些戰機飛越希臘領空。

土耳其、希臘因東地中海海上邊界立場分歧而不睦已久。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）於伊斯坦堡與艾爾段會晤後前往華府，積極遊說美國國會議員勿批准向土耳其出售F-16。艾爾段十分不滿，取消雙邊高階會議。

艾爾段6月底於北約峰會期間表態不再反對芬蘭及瑞典加入北約後，美國助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）告訴記者：「美國國防部完全支持土耳其的現代化計畫。」

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