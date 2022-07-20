全球人口販運防治評比　南韓首度調降第二級　台灣連13年列第一級

▲美國國務院公布2022年度人口販運評比報告。（圖／翻攝自國務院官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國務院於當地時間19日公布「2022年度人口販運防治評比報告」，其中連續20年維持第一級的南韓，竟然首度被調降為第二級，理由是人口販運相關起訴案件正在減少，且政府未針對外籍人口販運建立長遠對策；至於台灣則是連續13年被評為最高的第一級，與美國、德國、英國、法國、瑞典等同列第一級。

＊南韓：

根據《韓聯社》，美國國務院公布的今年度人口販運防治評比報告，檢視全球188個國家與地區在對抗人口販運時所付出的努力，其中南韓從2002年起連續20年在評比中獲得第一級，長期以來被視為全球致力於對抗人口販運的模範生，沒想到在今年度的評比中竟然被調降至第二級。

此調查結果反映出文在寅政府任期最後一年，去年4月至今年3月，在杜絕人口販運上南韓政府所做出的努力。

美國國務院在報告中說明調降南韓評比等級的因素，「雖然南韓政府在杜絕人口販運時所做出的努力，未能完全符合最低標準，但目前仍正致力杜絕人口販運，其結果具有意義。與2020年相比，與人口販運相關的起訴案件減少，且南韓政府未能針對外籍人口販運制定長遠對策。」

調查指出，雖然南韓政府針對杜絕人口販運上追加實施新的教育課程、擬定新的指導方針保護被害人，但與此前相比卻未能表現出明顯的成果，且南韓政府未能針對（遠洋）漁業相關的強迫勞動進行規範。

▲南韓在美國國務院人口販運評比報告，20年來首次從第一級降至第二級。（圖／達志影像）

調查也說明，南韓政府未能如實遵守人口販運被害者相關指引方針，與人口販運相關的重大犯罪者僅被被處以1年以下徒刑、甚至是緩起訴或罰金。

至於北韓（朝鮮）則是被列為第三級。調查結果指出，北韓約有8至12萬人被關押在政治犯收容所，數以萬計的民眾被當局關押在勞動教化所等各種不同型態的監獄或設施。

＊台灣：

台灣之所以連續13年蟬聯第一級，則是因為即便面臨新冠疫情對打擊犯運能力的影響，台灣仍持續認真努力面對打擊人口販運問題，包括將犯罪者定罪、將更多受害者轉介保護機構、加強對受害者識別與轉介和案件管理流程，且與2020年相比人口仲介相關處分數量也明顯增加。

不過調查指出，台灣缺乏保障權益的特定具體勞動法規，使數以千計外籍看護身處強迫勞動的剝削可能之中，且台灣當局因配備不足與檢查程序不全，導致阻礙針對遠洋漁船強迫勞動強況的鑑識、調查與起訴工作。

▲國家人權委員會主委陳菊前往高雄旗津及前鎮漁港進行履勘，瞭解境外聘僱外籍漁工勞動條件。（圖／國家人權委員會提供）

＊「2022年度人口販運報告」一至三級：

第一級（Tier 1）：台灣、美國、德國、英國、法國、瑞典、西班牙、比利時、荷蘭、加拿大、智利、芬蘭、澳洲、菲律賓、新加坡等30國與地區

第二級（Tier 2）：南韓、日本、義大利、丹麥、瑞士、挪威、葡萄牙、波蘭、土耳其、烏克蘭、巴西、以色列、希臘、印度、泰國等99國與地區

第二級觀察名單（Tier 2 Watch List）：香港、印尼、科威特、保加利亞等34國與地區

第三級（Tier 3）：北韓、中國、俄羅斯、伊朗、古巴、敘利亞、阿富汗、越南、柬埔寨、澳門等22國與地區

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