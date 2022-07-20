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蔣萬安幕僚群釀出走　決策小圈圈爆3大危機

蔣萬安選情及聲量異常冷清，不少國民黨市議員參選人私下都感嘆只能求先自保。圖為蔣萬安6月與黨籍議員參選人合拍競選照。

▲蔣萬安選情及聲量異常冷清，不少國民黨市議員參選人私下都感嘆只能求先自保。圖為蔣萬安6月與黨籍議員參選人合拍競選照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨徵召前衛福部長陳時中參選台北市長，綠營立即投入總統級規格輔選，對照5月即獲國民黨提名的立委蔣萬安，面臨現任台北市副市長黃珊珊瓜分票源，至今仍堅持照自己的步調參選，但競選組織人事、選戰節奏、宣傳主軸都不明，陸戰、空戰已空轉近2個月，藍營內部陷入集體焦慮，形容蔣已從佛系戰法變躺平族，部分北市議員看不下去，甚至打算拱台中市長盧秀燕當領頭羊，以挽救藍營選情。

衛福部18日舉行部長交接典禮，宣布參選台北市長的陳時中致詞時，開場第1句話就是「請大家惠賜一票！」引來台下一陣笑聲與鼓掌，陳時中說，轉換跑道也轉換心情，新的任務，勢必使命必達，一定要努力。

被視為年底9合一選舉重頭戲的台北市長爭逐戰，藍、綠、白3腳督態勢底定，陳時中確定獲綠營徵召後，民進黨立即宣布10位立委進駐總部，也宣告進入戰鬥模式。相較之下，6都直轄市長參選人早已確立的國民黨，至今仍看不出具聲量及政治能量的領頭羊，能帶領藍營進入選戰模式，黨內原先期待甚高、被視為明星級選將的立委蔣萬安，不僅打法保守，對突破泛藍分裂的態勢也顯得束手無策，已引發黨內焦慮。

本刊調查，從5月中蔣萬安確定代表藍營出戰至今已近2個月，但蔣競選組織及人事都尚未就位，第一層的核心幕僚鐵3角，僅政大教授俞振華，以及蔣萬安辦公室主任顏邦峻，還有蔣的大姊蔣蕙蘭，其餘人事均延宕。

政大教授俞振華負責蔣陣營競選統籌。（翻攝政大官網）

▲政大教授俞振華負責蔣陣營競選統籌。

內部定調對外的競總三巨頭，俞振華統籌操盤、立委林奕華掛名總幹事、前馬英九市府民政局長何鴻榮任幹事長，但人事至今遲未公布，藍營一位高層人士就不禁納悶：「智庫執行長柯志恩被徵召選高雄市長，競選戰隊當週就公布了，蔣陣營有自己的步調，但這節奏像是要準備打首都選戰的團隊嗎？」

立委林奕華（圖）將擔任蔣萬安競選總幹事。

▲立委林奕華（圖）將擔任蔣萬安競選總幹事。

「接下來進入每天的選戰攻防，誰要負責代表蔣萬安出來發言講政策、擋子彈、打口水仗？」藍營資深議員也直言，蔣把首都選舉想得太過簡單，不敢授權，又不願捲入混戰，才會演變成現在聲量慘不忍睹，基層盤勢不斷萎縮，「藍營近2屆台北市長選舉，不論是連勝文或丁守中，都是靠吃老本選到輸，蔣難道看不出來？」

知情人士透露，一位蔣核心人士甚至私下向友人說：「我是負責串接人脈的人，並非解決問題者。」顯示蔣陣營嚴重缺乏政治幕僚及選戰操盤手，令黨內相當擔憂。

前馬市府民政局長何鴻榮（圖）規劃蔣萬安的組織戰。（翻攝何鴻榮臉書）

▲前馬市府民政局長何鴻榮（圖）規劃蔣萬安的組織戰。

該人士表示，蔣陣營核心圈小，藍營高層、議員都難與之溝通，而助陣人馬也難留住。例如，蔣曾挖角新北市長侯友宜輔選大將林芥佑加入團隊，林還帶蔣拜會媒體高層，看似合作無間，卻因主導提出中正紀念堂轉型議題遭攻擊，引起內部撻伐，最後以個人因素離職；近日部分在蔣陣營幫忙的藍營助理，也以健康為由表明求去，同時也傳出有人意圖跳巢到柯志恩、桃園市長參選人張善政陣營，無疑成為蔣無法凝聚團隊的另一記悶棍。


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