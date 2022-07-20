棄口罩可惜！台大醫示警國內將爆BA.5疫情　規模難預測

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情持續降溫，指揮中心昨日（19日）宣布口罩鬆綁措施，騎機車、腳踏車以及於空曠處從事戶外工作者等3類人，即日起可免戴口罩。但感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，國內將開始出現Omicron新型變異株BA.5疫情，「口罩是最簡單的防疫工具」，現在鬆綁的話有點可惜，應該繼續維持戴口罩才是。

▲口罩政策8月可能會再放寬。（資料照／記者林敬旻攝）

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指揮中心19日公布國內新增2萬6779例本土個案，確診個案當中增加37人死亡，死亡人數為近2個月來新低；境外移入的部分則暴增367例。考量到國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，指揮中心經過綜合評估疫情情勢，宣布即日起騎機車、腳踏車以及於空曠處從事戶外工作者等3類人，可以免戴口罩。

然而，根據《聯合新聞網》報導，黃立民認為，Omicron新型變異株BA.4和BA.5在多個國家掀起新一波疫情，台灣也將開始面臨BA.5疫情，而且很難預測規模會有多大，這個時候鬆綁口罩政策有點可惜，因為「口罩是最簡單的防疫工具」，應該繼續維持戴口罩會比較好。

其實早在今年6月初黃立民就曾提醒，短時間內還不適合鬆綁口罩政策，因為除了新冠肺炎之外，緊接而來的是秋冬流感季節，建議還是繼續維持戴口罩的習慣比較好，如果要放寬，明年會比較合適。

至於Omicron新型變異株何時會在台灣掀起另一波疫情，指揮中心發言人莊人祥先前曾提到，這通常需要一定時間醞釀，國際間通常是指本土病例有超過30％，也就是說BA.4、BA.5占比要達到30％才有可能，但目前沒有看到這樣的跡象，未來會再注意。

▲7月19日防疫措施更新內容。（圖／指揮中心提供）

防疫措施更新相關規定說明如下：

一、放寬戴口罩規定，增加「騎機車/腳踏車」為例外情形，例外情形時得免戴口罩，但外出時仍應全程佩戴口罩：

(一)唱歌時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。

2.室內外拍攝個人/團體照。

3.自行開車、騎機車/腳踏車，車內均為同住家人，或無同車者時。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.戶外從事工作者於空曠處工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。

五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。