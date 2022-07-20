羽生結弦引退留下璀璨！日媒盛讚：他是超越競技範疇的明星

▲日本花式滑冰名將羽生結弦。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

兩屆冬奧金牌、日本「滑冰王子」羽生結弦，昨（19）日落淚宣布退出花滑賽場，未來將轉戰商業演出，並向粉絲喊話，「有你們才能有現在的我，今後才是開始」，讓不少粉絲十分不捨。日媒盛讚羽生結弦為「超越競技範疇的明星」，並稱羽生結弦的引退是代表一個時代的結束。

據日媒《共同社》報導，27歲的羽生結弦被譽為史上最偉大的男子滑冰運動員之一，在日人眼中他是一位「超越競技範疇」的明星選手，現在雖然宣告引退，但他強大且華美的英姿，將留在紀錄和粉絲的記憶中。

報導也細數他比賽生涯的點滴，被譽為「花滑傳奇」的羽生，曾獲得2屆冬奧的金牌、2屆世界花式滑冰錦標賽金牌、4屆國際滑冰聯盟花式滑冰大獎賽總決賽金牌，以及1屆四大洲花式滑冰錦標賽金牌，保有多項世界紀錄。

雖然在2022年北京冬奧會未能奪下金牌，無緣達成冬奧3連霸，卻是史上第一位在國際賽事中被認定跳出4A（阿克塞爾四周跳）的選手，寫下花式滑冰里程碑，次日的冬奧會官方報紙頭版更稱他為「人們心中的王者」，讚譽他是一位強大且令人印象深刻的明星。

羽生4歲開始學滑冰，2011年他16歲時，遇上東日本大地震，他的出生地仙台市住家幾乎全毀，一家4口在疏散地點生活了4天。但生活上的困難並沒打斷他練習，他成功在2014年的索契冬奧會上奪得金牌，多處受傷仍不屈不撓的滑行姿態，成了整個災區的希望之星。

在國際型比賽上，羽生結弦收穫了來自各國的粉絲，不僅有日本，還有眾多來自中國、韓國的粉絲前去觀看他的比賽。台灣也有許多羽生的忠實粉絲，2011年，羽生結絃仍是青少年時，曾來台北參加過四大洲花式滑冰錦標賽，獲得男子組第二名。近年來，還有粉絲集資以羽生的名義，在新竹市認養路燈，為偶像祈福。

對於羽生宣布轉戰職業比賽，許多台灣的粉絲都忍不住落淚，「雖然知道體育選手一定有退役的一天，但是聽到羽生正式宣布要退役了，還是忍不住落淚」、「雖然支持他的決定，但還是流淚了」。

▲羽生結弦19日宣布退出賽場。（圖／CFP）