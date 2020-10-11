美國防部再添35%軍艦數量　包括8-11艘核航母

▲林肯號航空母艦通過蘇伊士運河。（圖／路透社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

為提升美國海軍戰鬥力，美國國防部計劃將戰艦總數提升至500艘以上，和先前國防部長艾斯培（Mark Esper）提到的355艘相比，數量再增加了35%。其中核動力航空母艦與潛艦，預計分別增加8艘以及70艘。美國防部的年度報告中也顯示，目前美國海軍的戰鬥力落後於中國的海軍。

美國海軍計劃提升戰艦數量至500艘以上，其中包括150艘的無人艦。海軍於9月下旬的文件中提到，美軍應該擁有規模480至534艘的戰艦；和美國國防部長艾斯培上個月在蘭德公司演講時提到的355艘，數量增加了35%。

據《Defense World》報導，該計劃預計從現有的11艘核動力航空母艦和55艘潛艦中，再增加8-11艘核動力航空母艦和70-80艘潛艦；海軍還能額外得到常規動力的兩棲攻擊艦。

▲ 美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

艾斯培週二在戰略與預算評估中心智囊團（Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA）舉辦的活動中提到，儘管我們甚麼都不做，海軍每年仍需獲得三艘新的新的弗吉尼亞級潛艦。

潛艇製造商通用動力電動船（General Dynamics Electric Boat）和亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries），目前每年交付兩艘弗吉尼亞級潛艦。

美國國防部8月下旬向國會提交的2020年度報告中提到，中國現今擁有世界規模最大的海軍陣容，戰鬥力約有350艘戰艇和潛艇，其中包含130多艘的水面戰鬥機。相較之下，截至2020年初，美軍僅有293艘的戰鬥力。