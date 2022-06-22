美前防長喊話揚棄一中政策：遊戲已經改變

▲美國國防部前部長艾斯培呼籲揚棄一中政策。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

前美國國防部長艾斯培今天表示，自美國採行一中政策以來，台灣轉型成民主政體，自我認同升高，中國則破壞行為守則脅迫台灣。他說，「遊戲已經改變」，一中政策已無用處，須重新檢視。

艾斯培（Mark Esper）5月發表新書，回憶在前總統川普（Donald Trump）任內擔任國防部長1年多期間遭遇的難題。他今天出席馬侃研究所（McCain Institute）活動，除分享新書內容外，也對台海情勢、俄烏戰爭等時事議題發表評論。

談到美中台關係，艾斯培表示，新書許多章節中都努力展望未來，而不是只看過去，在他來看，「一中政策」已無用處。

艾斯培解釋，美國1970年代後期採行一中政策時，多數台灣人自我認同為中國人，但他們不再這麼想，現在認為自己台灣人；從那時起，台灣發展成一個強韌民主政體，多次和平轉移政權，台灣也擁有非常強健的經濟與先進科技。

反觀中國，艾斯培指出，北京違反行為守則，多年來持續脅迫台灣人民，尤其是近8到10年期間，侵擾台灣周圍陸空領域。

他說：「我認為整個遊戲已經改變，這也是為什麼一中政策須被重新檢視。」

自去年1月上任以來，美國總統拜登（Joe Biden）至少3次脫口說出中國若入侵台灣，美國將軍事護台，引起不小風波。但美國官員事後往往以「美國對台政策沒變」的說法，試圖為拜登解圍。

對此，艾斯培表示，他認為拜登直覺精準，方向正確。拜登雖沒說實際會怎麼做，也沒說會不會派兵，但這是非常清楚的聲明，他不懂白宮為何事後要澄清。

艾斯培說，他認為拜登看的是大局，其他人也須認知到民主正面臨威權威脅，不論是來自中國或俄羅斯，而拜登正在反擊，這是好事。他呼籲美國進行全國性對話，討論到底何時何地會需要奮力迎戰。

艾斯培強調：「你總得為某些東西而戰，我認為我們應為民主而戰。民主正面臨威脅，現在戰鬥會比之後戰鬥來得好。」

針對俄烏戰爭對台灣的影響，艾斯培表示，他很高興看到西方國家的回應，但他現在擔心部分歐洲國家開始搖擺。這將是場長期抗爭，不是持續數年就是數個月，西方國家需要堅定站穩，應停止討論什麼讓步協議。

艾斯培說，他之所以認為堅定下去是關鍵，是因為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在賭西方國家態度會軟化。若真的發生，中國可能會想，自己能忍受一年與西方國家關係惡化，甘願為奪下台灣付出這短暫代價，「我們必須避免他們這麼想」。

華府軍事專家易思安（Ian Easton）今天也在華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）活動上呼籲拜登政府，應把好聽的護台言論化作行動。

易思安表示，拜登政府在發言支持台灣上做得很好，但重點是要確保中國國家主席習近平了解拜登捍衛台灣的決心，並竭盡所能把文字化作行動。

易思安指出，歷任美國政府時常與中國高層對話，但就外界所知，拜登自上任以來，沒有和台灣總統蔡英文通過話，兩人也沒有信件往來。他說：「這有點荒謬，我們總統嘴上說會捍衛台灣，卻不願意稱台灣為國家、致電給他們，或安排高層訪問或會晤。」

易思安強調，台海議題不僅是個軍事挑戰，也是個政治、外交挑戰。當美國領導人未以對待民主成功故事的方式對待台灣，或未以對待正常國家的方式對待台灣，就正中中國下懷。









