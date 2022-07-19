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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲曾兩度挖角回鍋　沈慧虹證實曝當時「婉拒2原因」

▲▼民進黨新竹市長參選人沈慧虹掃街拜票。（圖／沈慧虹競辦提供）

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹競辦提供）

記者詹宜庭／台北報導

日前傳出台北市忠孝橋引道拆遷案，是民進黨新竹市長參選人沈慧虹的提議，而非台北市長柯文哲的政績，此消息一出立馬遭到民眾黨立委蔡壁如等人駁斥，雙方隔空交戰。對此，台北市議員簡舒培在臉書上質疑「如果不肯定沈慧虹的交通長才，為什麼柯文哲要兩度要請她呢？」而沈慧虹18日在《新台灣加油》受訪時證實，也說明當時婉拒的兩個原因。

簡舒培18日在臉書上透露，沈慧虹曾在2014年替柯文哲上過課，但柯文哲如今為了捧高虹安，叫蔡壁如出來切割，痛批他根本就是「過河拆橋」。簡舒培也說，「民眾黨內部自己充滿矛盾，柯文哲倚重的黃珊珊對沈慧虹讚譽有加，但柯、蔡今卻翻臉不認，訕笑沈的交通專業，否定這幾年沈為了改善新竹市交通所做的努力。」

另外，簡舒培也補充，柯文哲在前交通局長鍾慧諭下台、張哲揚高升秘書長的時候，曾兩度要蔡壁如邀請已經擔任新竹市副市長的沈慧虹回台北擔任交通局長，三人還當面晤談，「如果柯不肯定沈的交通長才，為什麼要兩度要請沈呢？」最後她還喊話，「請柯文哲不要再迴避，不要再切割，不要再為了選舉糟蹋只為專業服務的沈慧虹。」

對此，沈慧虹18日在《新台灣加油》受訪時證實，柯文哲市長當選後一年多，曾問她要不要回台北，但因當她是新竹市副市長，對新竹市充滿感情，也與林智堅市長有相同的理念，包括推動人本城市、人本交通與大眾運輸等，因此婉拒柯文哲。

沈慧虹坦言，自己會婉拒的另一個原因，就是為了一條僅500公尺卻等了30年沒有開通的「公道三」，由於遇到原住戶抗爭，她帶著市府團隊一家一戶拜訪，一心只想與團隊一起完成這項極具挑戰的任務，所以並沒有答應回台北市。但她也強調，對柯文哲的認同與肯定「非常感謝」。

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