5月大男嬰確診康復2月猝死　檢查發現「肺部白點」 患MIS-C

▲茂盛醫院兒科門診近日遇到幾位患有長新冠的嬰幼兒來就診，不僅有發生語言及情緖障礙，另有5個月大的男嬰在確診康復後猝死。（圖／茂盛醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

近來新冠疫情雖然趨緩，但因幼兒新冠疫苗尚未開打，所以染疫的寶寶多，更容易因為托嬰之故，造成群聚性的感染。茂盛醫院兒科門診近日遇到幾位患有長新冠的嬰幼兒來就診，不僅有發生語言及情緖障礙，還有5個月大的男嬰在確診康復2個月後猝死，讓家長悲慟不已。

茂盛醫院兒科副院長簡佳裕表示，門診中遇到一對兄弟檔，其中2歲半的哥哥在5月中旬確診，接著傳染給媽媽和5個月大的弟弟，不過哥哥痊癒後並無不適。弟弟也只發燒發燒1天即恢復正常。但弟弟卻在一個多月後的7月13日清晨猝死，經檢查為肺部有白點，疑為新冠病毒所引起的MIS-C(兒童多系統發炎症候群)，讓前來醫院申請就醫紀錄的媽媽在診間傷心大哭。母親崩潰地說，二寶從出生後健康情形良好，也都按寶寶手冊的時間表準時接種各類疫苗，這次卻因新冠病毒而猝死，讓她無法接受。

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另外，有1歲3個月大的女童確診時，連續3天維持39度高燒；但家長表示，女兒痊癒之後，原來很愛說話的寶寶，每天把爸爸、媽媽掛嘴邊，甚至還會講些簡單的卡通英文，但在確診之後，一句話都不會，甚至還會亂生氣、大聲尖叫，從溫馴的乖寶寶變成爆燥的小怪獸，家長也很自責將新冠病毒傳給女兒。

另外門診還有一對1歲半的雙胞胎同樣因罹患長新冠前來求診，家長說孩子在染後後的情緒反差極大，連在看診時會突然吵鬧，整個人不斷跳著大哭，即便家長有護士幫忙抓著，仍壓不住失控的孩子。

簡佳裕強烈呼籲，台中市將於7/22開始施打，家長應儘速帶6個月大至5歲嬰幼兒接種新冠疫苗，早點打以避免染疫，乃當務之急。簡佳裕強調，青少年施打的新冠疫苗後產生副作用只有10萬分之1的機率，至於嬰幼兒則更低，家長不要過度擔憂；至於，不幸染疫並罹患長新冠的嬰幼兒，目前醫院只能給予症狀治療，若發生語言障礙就要即早復健，家長勿有「大雞慢啼」的老觀念，若拖過6個月再治療，恐將錯失語言學習的關鍵期。