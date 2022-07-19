女遊客墜海！31歲船長跳海救人　慘遭螺旋槳剖腹「腸臟溢出」亡

▲船長跳海救人疑遭引擎螺旋槳擊中重傷身亡。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

香港西貢17日發生一起墜海意外，一名女遊客失足墜海，陳姓船長見狀便跳下船救人，未料疑遭引擎螺旋槳擊中，導致胸、腹重創身亡；至於女遊客與2名友人無礙，但受到驚嚇。陳男家屬前往認屍時痛哭，「他人很好，不知道為什麼會發生這樣的事。」

根據《香港01》報導，31歲陳姓船長17日駕駛快艇載3名女遊客出海玩寬板滑水（Wakeboard），期間一名女遊客失足墜海；陳姓船長見狀立刻跳下去救人，但遲遲沒有上岸。警方表示，接獲報案後立即展開搜索，約一小時後尋獲陳男，但人已明顯死亡。

陳男胸腹被劃開，腸臟溢出，疑似遭引擎螺旋槳擊中，傷勢相當嚴重，確切死因仍要進一步相驗釐清。而陳男母親與阿姨趕來看到這一幕，忍不住痛哭，「老天爺呀，要就帶走老人家我啊，不要帶走我的侄兒啊，他還年輕，還有那麼長的人生在等著他呀。」

據了解，陳男有一名交往12年的女友，沒想到卻發生這樣的悲劇，2人從此天人永隔。而同事得知消息也難過地流淚，「好心痛，聽到消息很錯愕。」同事不斷回憶過去出遊的種種，悲嘆再也聽不到陳男爽朗的笑聲。

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