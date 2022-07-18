　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她

▲▼人妻私丟哥吉拉衝熱搜第一　收藏達人曝5公仔重點：真的別亂動。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲很多人都擁有類似經歷。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

哥吉拉婚變風波越演越烈，原本一件小小的家務事，卻引起輿論炸鍋。喜劇圈藝人黃豪平認為，大家雖然瘋狂公審那位太太，但其實真正罵的並不是她，也直言「這起事件是真是假不重要，能警醒一些父母親友，就是它登上話題排行榜最大的價值。」

對於這場鬧劇，黃豪平在臉書發表看法，「有人說，如果最後發現哥吉拉事件是虛構的，會不會是全台灣此刻最大的打臉？我認為啊，大家會瘋狂轉發跟討論，不是因為事件本身有多荒謬，而是大家幾乎都經歷過一樣的事情，那股驅動炎上的動力是共鳴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他透露，自己兒時的興趣是，看家裡的各種VHS錄影帶，從動畫到電影應有盡有，「有一天，家裡來了親戚小孩，不知道為什麼對我的成堆錄影帶起了興趣，也不知為何爸爸抓起了一卷送給他，那是一部描述關於藤子不二雄生平的上下集錄影帶的下集，注意...是下集。」

▲▼哥吉拉示意圖 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哥吉拉示意圖 。（圖／達志影像／美聯社）

黃豪平不禁感嘆，時日已久，他早已不會在意「下集錄影帶被送走」的難受，況且家人對他的關心和付出，也早就淹沒再也看不到下集的心酸，「但光是記得這件事，就足以證明那時候的自己對這件事有多麼介意。」

最後他也直言，「你們以為網友公審的是那位哥吉拉太太？不是啊，他們真正在罵的，都是當年那個不在意自己喜歡什麼的某個親友。」

有別於爭論事件本身，黃豪平的看法獲得廣大迴響，網友們紛紛點頭表示，「因為勾起不愉快的回憶」、「真正在意的是，當年親戚小孩又哭又鬧，為了讓她閉嘴，媽媽送走了你最愛的玩具，換你又哭又鬧的，但得到的是一份竹筍炒肉絲，外加一句：他是弟弟（妹妹），玩具送給他（她）有什麼關係」、「說得真好」、「真的！這故事很能勾起自己切身之痛，而且就算原諒或不在意了，但就永遠忘不掉」、「不是小孩想要就給，從小教育很重要，羅馬不是一天造成的，相同偏路也不是第一天走，有人帶才會啊」。

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►超夯「神級牙刷」深層清潔！智慧型抗菌刷毛「1根分成極細4叉」

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►超夯「萬歲牌堅果飲」12種天然好料！順口又好喝　加牛奶更神

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」　花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」　拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
李鴻淵疑有雙重人格！平時憨厚和善　提到2件事秒變臉
幾乎滅村！　5公尺變種巨鱷吞食83人
約少女唱歌猛灌酒　2男撿屍到旅館輪流性侵
哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她
世運會中華隊抱回1金6銀6銅　合球奪銅選手激動落淚
士官長演習時偷摸女士官胸部！　嗆「摸一下會死喔」GG了
陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」
雲林3歲童遭狠虐！　「香菸燙疤」打到眼結膜出血
快訊／1000元快搶！　動滋健身券今開放登記

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大人力潛艇駕駛確診無法參與決賽　仍獲歐洲國際潛艇大賽最佳新人獎

全台3大秘湯示範區　南澳鄉碧候溫泉7／19對外營運

接部長嚇到睡不著！薛瑞元感謝「唯一的夫人」　分析3點重拾自信

網友盤點5大直男特徵　遇到遲鈍木頭比普信男更無奈

他逛夜市發現「蒙古烤肉」消失了　內行曝殘酷1點：撐不下去

台中妹南漂驚見「十二宮格藥包」　網南北戰翻！行家揭原因

哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她

陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」

人妻提這要求　律師：你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊

快訊／衛福部長完成交接　陳時中致詞第一句話「先拜票」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

成大人力潛艇駕駛確診無法參與決賽　仍獲歐洲國際潛艇大賽最佳新人獎

全台3大秘湯示範區　南澳鄉碧候溫泉7／19對外營運

接部長嚇到睡不著！薛瑞元感謝「唯一的夫人」　分析3點重拾自信

網友盤點5大直男特徵　遇到遲鈍木頭比普信男更無奈

他逛夜市發現「蒙古烤肉」消失了　內行曝殘酷1點：撐不下去

台中妹南漂驚見「十二宮格藥包」　網南北戰翻！行家揭原因

哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她

陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」

人妻提這要求　律師：你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊

快訊／衛福部長完成交接　陳時中致詞第一句話「先拜票」

成大人力潛艇駕駛確診無法參與決賽　仍獲歐洲國際潛艇大賽最佳新人獎

基隆男提親成功喝太茫　醉倒車底超驚險！警逐戶尋人找到準新娘

小舅子跌30公尺高坡身亡！張家輝曝妻子現況　返港「後事已辦妥」

50多歲已婚警重逢國中女同學　切了2年感情遭控「大騙子」下場曝

屏東2.3億大麻田案外案　主嫌妻夜奔溫室燒毀植株滅證

國旅補助適用！可樂旅遊推訂房最高折2800元　網美秘境一日遊299起

跟前任糾纏！害他遭醋男友持刀猛刺　「7.9cm刀刃」斷在體內險沒命

昔日LV光環加分！　晶華商圈62年高齡店面1.8億拍出

全台3大秘湯示範區　南澳鄉碧候溫泉7／19對外營運

接部長嚇到睡不著！薛瑞元感謝「唯一的夫人」　分析3點重拾自信

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

生活熱門新聞

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

哥吉拉老公回應　妻急求饒

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

造詞「成X大」爸被小一作業考倒

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

更多熱門

相關新聞

哥吉拉老公「婚後被剝奪3東西」逼到心死！曝悲憤心聲

哥吉拉老公「婚後被剝奪3東西」逼到心死！曝悲憤心聲

一名人妻日前將老公珍藏的哥吉拉公仔私自送給親戚小孩，結果老公回家知情後瞬間崩潰離家，最終提出離婚，嚇得她急著挽回，人妻覺得自己難道比不上一隻不動也不叫的公仔，兩性專家則提出3關鍵原因：「怪不得老公寧可選擇哥吉拉也不選妳。」更給出人妻1建議，才可挽救婚姻。

人妻拿回哥吉拉！道歉完扯提「1要求」更怒

人妻拿回哥吉拉！道歉完扯提「1要求」更怒

人妻提這要求　律師：你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性

人妻提這要求　律師：你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性

哥吉拉妻「想500萬收房」　律師：女至少能拿這個數

哥吉拉妻「想500萬收房」　律師：女至少能拿這個數

人妻示軟1提議　律師傻了：比哥吉拉更毀滅

人妻示軟1提議　律師傻了：比哥吉拉更毀滅

關鍵字：

哥吉拉哥吉拉妻親戚炎上黃豪平離婚婚變公仔夫妻

讀者迴響

熱門新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉老公回應　妻急求饒

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面