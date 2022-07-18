哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她

▲很多人都擁有類似經歷。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

哥吉拉婚變風波越演越烈，原本一件小小的家務事，卻引起輿論炸鍋。喜劇圈藝人黃豪平認為，大家雖然瘋狂公審那位太太，但其實真正罵的並不是她，也直言「這起事件是真是假不重要，能警醒一些父母親友，就是它登上話題排行榜最大的價值。」

對於這場鬧劇，黃豪平在臉書發表看法，「有人說，如果最後發現哥吉拉事件是虛構的，會不會是全台灣此刻最大的打臉？我認為啊，大家會瘋狂轉發跟討論，不是因為事件本身有多荒謬，而是大家幾乎都經歷過一樣的事情，那股驅動炎上的動力是共鳴。」

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他透露，自己兒時的興趣是，看家裡的各種VHS錄影帶，從動畫到電影應有盡有，「有一天，家裡來了親戚小孩，不知道為什麼對我的成堆錄影帶起了興趣，也不知為何爸爸抓起了一卷送給他，那是一部描述關於藤子不二雄生平的上下集錄影帶的下集，注意...是下集。」

▲哥吉拉示意圖 。（圖／達志影像／美聯社）

黃豪平不禁感嘆，時日已久，他早已不會在意「下集錄影帶被送走」的難受，況且家人對他的關心和付出，也早就淹沒再也看不到下集的心酸，「但光是記得這件事，就足以證明那時候的自己對這件事有多麼介意。」

最後他也直言，「你們以為網友公審的是那位哥吉拉太太？不是啊，他們真正在罵的，都是當年那個不在意自己喜歡什麼的某個親友。」

有別於爭論事件本身，黃豪平的看法獲得廣大迴響，網友們紛紛點頭表示，「因為勾起不愉快的回憶」、「真正在意的是，當年親戚小孩又哭又鬧，為了讓她閉嘴，媽媽送走了你最愛的玩具，換你又哭又鬧的，但得到的是一份竹筍炒肉絲，外加一句：他是弟弟（妹妹），玩具送給他（她）有什麼關係」、「說得真好」、「真的！這故事很能勾起自己切身之痛，而且就算原諒或不在意了，但就永遠忘不掉」、「不是小孩想要就給，從小教育很重要，羅馬不是一天造成的，相同偏路也不是第一天走，有人帶才會啊」。

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