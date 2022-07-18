「哥吉拉老公回家吧！」　他逆風喊話：東西送了就送了

記者邱晟軒／綜合報導

日前一位女子把丈夫收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚，結果丈夫因此崩潰翻臉，甚至提出離婚，引起各界熱烈討論。對此，就連中廣董事長趙少康都跟上話題熱潮，他認為，既然哥吉拉老公的太太已經道歉，哥吉拉也回家了，建議這位先生轉念，盡早「一家團聚」。

針對「哥吉拉之亂」，趙少康今天在臉書以「哥吉拉老公回家吧」為題發文表示，這兩天我注意到一則趣聞，妻子擅自把先生的「哥吉拉模型」送給親戚的小孩，先生竟然一氣之下離家出走，太太也賭氣回娘家，又在網路發文罵老公幼稚，卻被網友「逆轉公審」，離家的太太只好趕快把哥吉拉送回家，沒想到先生餘怒未消，仍然「滯外不歸」，讓太太再度發文公開求救。

趙少康說，這名先生的興趣就是「搜集公仔」，太太卻擅自把他的收藏送人，還被發文公審，當然會不開心。

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不過趙少康話鋒一轉，表示夫妻相處最重要的還是相互尊重並理解，常常替對方換位思考，很多衝突就能大事化小、小事化無。至於感情要長久經營，更是相互磨合、體諒的過程，小至誰照顧孩子的時間多？誰洗碗、誰倒垃圾？或是埋怨太太花太多時間追劇、先生花太多時間打電動或收集公仔，也許連買太貴的西裝或包包等，都會成為夫妻爭執的導火線。

▲哥吉拉模型意外引發離婚事件 。（示意圖／翻攝自哥吉拉FB）

趙少康嘆，想想，能長久經營一段感情真是不容易，既然有緣相愛並走入家庭，更要好好珍惜。

趙少康指出，我有時帶些吃的、用的東西回家，常常過沒幾天就被轉送親朋好友，其實，東西送了就送了，只要家人開心，收到禮物的人喜歡，不需要為此傷了感情。夫妻相處就像跳探戈，有時你退一步、我進一步，有時我退兩步、你進一步，只要總是記得對方的好處跟付出，沒有過不去的情緒。

趙少康認為，既然哥吉拉老公的太太已經道歉，哥吉拉也回家了，建議先生也可以轉念，盡早「一家團聚」！

趙少康文末強調，另一個夫妻相處之道，就是培養共同興趣，如果哥吉拉老公能和他太太很早就一起培養對哥吉拉的興趣，也許就不會發生這樣的誤會了。

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