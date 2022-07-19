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威德HBL獎助學金紀錄片　寫下球員逐夢過程

▲▼威德HBL紀錄片寫下球員逐夢過程。（圖／業者提供）

▲威德亞太區執行副總Maria Chen（圖右）實際探訪獲獎學生，陽明高中江子柔（圖左）在球場上擔任領導者角色，同時努力兼顧課業。

圖、文／威德提供

美國知名保健品牌威德與高中體總共同籌辦「威德眾星獎助計畫」，於7月18日在臺北花漾展演空間舉辦頒獎典禮。頒獎典禮中播放由國內知名紀錄片導演李惠仁執導的紀錄片「向孩子學習」、「當他們的後盾」。

場上的歡呼聲，隊友們彼此鼓勵加油。球員們得付出多少努力，才能踏進頒獎典禮的殿堂。高中籃球聯賽HBL最大贊助商威德亞太區執行副總Maria Chen和著名紀錄片導演李惠仁，帶著拍攝團隊，前進第一線。

「走～我們一起去國小打球！」Maria Chen對陽明高中的江子柔說。來到石門水庫上游的奎輝部落，實地探訪威德眾星獎助計畫獎助的球員。記錄球員場下的生活，傾聽球員們場下的內心話，教練們用心和愛心在球員身上綻放。

國中離開部落的子柔，獨自來到台北讀書、打球。起初，連名字都還不太會寫，教練假日的時間陪著她，練習寫字，細心地引導子柔。僅155公分的她突破球場上的身高障礙，成為球隊的領導角色，課業上的表現更是積極努力。「教練就像我第二個媽媽。」子柔眼神充滿感激。

▲▼威德HBL紀錄片寫下球員逐夢過程。（圖／業者提供）

▲紀錄片中，陽明高中李台英教練回憶起小時候的江子柔。

無憂無慮和快樂的打球，是許多球員的夢想。因家庭環境，打球外的時間，必須到田裡工作、幫忙家庭代工，減輕家庭負擔。球場對球員們來說，就像個避風港，球隊是他們的家。球員們綻放光芒的時刻，回頭面對的是家庭的不完整，獨立依靠自己。

「我好像從幼稚園，就對爸爸沒印象了。」永年高中的柏賢，家裡靠著外婆和媽媽扶養三個小孩。暑假球隊休息時，天剛亮，柏賢已經在農場，彎著腰插秧、翻土，為的是減輕家裡負擔。「不是很累嗎？」教練問，「這比較好賺。」柏賢看著教練，笑笑的說。孩子們的辛苦，教練都看在眼裡，不斷地為他們想出最佳解方，加強大學考試的準備。放榜當天，柏賢拿到體育術科得滿級分，「這比拿冠軍還開心！」教練說。

▲▼威德HBL紀錄片寫下球員逐夢過程。（圖／業者提供）

▲左起高中體育總會胡劍峯會長、雲林縣永年中學蔡奇達教練、章宇廷、卓柏賢、威德亞太區執行副總 Maria Chen。

「收到很多，不管是家長、校長和教練非常好的回饋以及支持。讓我確信這是正確的方向，更應該持續做下去。」除了實際參與獲獎學生拍攝過程，Maria Chen更在紀錄片中擔任旁白的角色，將探訪經驗轉為文字，每位球員的故事都熟記心中。

威德與高中體總共同籌辦「WEIDER威德眾星獎助計畫」，連續兩年總共提供1000萬獎學金，傳達多元價值，也減輕球員們負擔，全力追求心志所向。球隊教練盡力幫助這些孩子，翻轉環境，突破現狀。不僅在球技上的訓練，也為球員們制定讀書計畫，給予未來更多道路。

▲▼威德HBL紀錄片寫下球員逐夢過程。（圖／業者提供）

▲頒獎典禮致詞鼓勵球員們，多元發展。威德亞太區執行副總 Maria Chen。

「未來能將眾星獎助計畫延續5年，甚至10年。希望能繼續做這件事。」Maria Chen許願。看見教練和球員們努力的付出，更確信要當他們的後盾。實地探訪的深刻經驗，使威德公益之心更加堅定茁壯。運動員光彩的背後，有許多不為人知的辛酸，成為他們的後盾，讓球員們看見未來的多元性，給予力量翻轉現況。

李惠仁導演代表作品＆得獎紀錄
《睜開左眼》2010 世界公視大獎INPUT BUDAPEST
《不能戳的秘密》 第十屆 卓越新聞獎 調查報導獎
《寄居蟹的諾亞方舟》第七屆 亞洲電視大獎 最佳導演獎
《蘋果的滋味》2016台北電影節 媒體推薦獎
2018 卓越新聞獎 新聞志業特殊貢獻獎

威德官網： https://reurl.cc/KbZeEe

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